ВС РФ могут применить до 9 миллионов дронов в 2026 году: в ЕС раскрыли планы Кремля

Россия может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников уже в 2026 году. Такое резкое резкое наращивание производства дронов заставляет страны Европы пересматривать собственную оборонную политику и быстрее укреплять военные возможности.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время выступления на форуме Europa Forum, передает издание "Радио Свобода"

Как рассказал во время выступления Кубилюс, Россия существенно увеличивает военные расходы и масштабы производства беспилотников. По его словам, если пересчитать российский оборонный бюджет по паритету покупательной способности, то он составляет около 85% от совокупных расходов на оборону всех стран Европейского Союза.

На этом фоне Москва, по оценкам еврокомиссара, может быть готова применить от семи до девяти миллионов дронов уже в следующем году. Такой масштаб использования беспилотных систем, по его словам, является одним из ключевых факторов, который заставляет европейские страны активнее переосмысливать подходы к безопасности.

Відео дня

Кроме того, Кубилюс отметил, что полномасштабная война России против Украины показала принципиально новую роль беспилотников на поле боя. Именно поэтому, по его мнению, Европа должна значительно быстрее наращивать собственные оборонные возможности, в частности в сфере производства и использования дронов.

В то же время он предостерег, что на континенте нельзя исключать дальнейшей эскалации со стороны Москвы. По словам еврокомиссара, существует реальная вероятность того, что Европа может столкнуться с новыми проявлениями российской агрессии.

Отдельно Кубилюс отметил международное признание украинского опыта в сфере беспилотных технологий.

"Саудовская Аравия просит Украину помочь в производстве миллионов перехватчиков беспилотников. Если страны Персидского залива, армия США и Израиль признают совершенство украинского военного опыта и их оборонной промышленности, то какая наша стратегия?", — заявил он.

По его словам, военный опыт Украины в сфере дронов также высоко оценивают в США и Израиле. В связи с этим еврокомиссар призвал интегрировать украинский оборонно-промышленный потенциал в европейскую оборонную индустрию.

По его убеждению, такое сотрудничество является критически важным для создания сильной и независимой системы обороны Европы. Кроме того, он предложил включить Украину в архитектуру будущего Европейского оборонного союза вместе с Великобританией и Норвегией.

"Это сделало бы нас сильнее. И это было бы хорошим шагом для Украины на пути к полноправному членству в Европейском Союзе", — добавил он.

Напомним, что в России возникла серьезная проблема с производством оптоволокна после остановки единственного завода "Оптоволоконные системы" в Саранске в результате атаки ВСУ. Из-за этого власти РФ отложили локализацию производства как минимум до 2028 года, а страна вынуждена почти полностью полагаться на импорт стратегически важного сырья.

Кроме того, Фокус писал, что война на Ближнем Востоке повысила спрос на украинские технологии борьбы с дронами. В частности США уже передали в регион тысячи дронов Merops, созданных при участии украинских специалистов для противодействия "Шахедам".