В РФ возник дефицит оптоволокна из-за удара ВСУ по единственному заводу, — внешняя разведка

В России возникла проблема с наличием оптоволокна. Из-за этого власти отложили локализацию производства оптоволокна минимум на два года.

Причиной этого стала остановка работы единственного в России завода, который производил оптическое волокно. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Разведчики сообщили, что в России предлагают временно разрешить использовать импортное оптическое волокно для производства кабелей в России, а требование об обязательном использовании отечественного сырья решили перенести до 2028 года.

Работа завода "Оптоволоконные системы" в Саранске была приостановлена из-за атаки ВСУ. По оценке СВР, возобновление производства ожидается не ранее конца 2027 года.

При этом в Службе внешней разведки отмечают, что оптическое волокно является ключевым элементом современной инфраструктуры — оно используется в телекоммуникациях, дата-центрах, системах управления беспилотниками, энергетике и других критически важных отраслях. Из-за остановки единственного завода страна фактически потеряла собственное производство стратегически важной продукции.

Дополнительные проблемы создает и то, что Китай поднял цены на сырье в несколько раз, что приводит к значительному удорожанию строительства телекоммуникационных сетей, модернизации энергосистем и других инфраструктурных проектов.

"Эксперты отмечают, что до остановки завода "Оптоволоконные системы" его продукция покрывала около 30-40% российского спроса на оптическое волокно. Общее потребление этого материала в стране оценивается минимум в 15-20 млн км в год. В результате россия оказалась перед необходимостью почти полностью полагаться на импорт, что еще больше подчеркивает структурные проблемы ее экономики и технологическую зависимость от внешних поставщиков", — отметили в СВР.

Удар по заводу в Саранске в Мордовии состоялся 7 мая 2025 года. Местные паблики написали о звуках взрывов в районе местного химзавода и предприятий "Оптиковолоконные системы", "Сарансккабель-Оптика" и Саранский механический завод. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подтвердил поражение ключевого объекта, который производит волокно для FPV-дронов ВС РФ. Кроме того, той же ночью БПЛА атаковали заводы ВПК РФ в Туле и аэродром в Кубинке в Подмосковье, на котором базируются истребители МиГ-29 и Су-27. Расстояние от Саранска до границ Украины — около 800 км.

В феврале Фокус сообщал, что завод поставлял продукцию в около 20 других компаний, которые изготавливали оптоволокно, среди прочего, для FPV-дронов ВС РФ. Впрочем, на сегодня все производители на 100% зависит от поставок из Китая.

Отметим, Фокус писал об оптоволокне РФ, которое вредит украинцам на линии фронта, а с недавних пор — в глубоком тылу. В частности, 25 февраля советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские FPV-дроны с оптоволоконной связью долетели до Харькова. Беспилотники преодолели минимум 25 км от российско-украинской границы.