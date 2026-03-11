У РФ виник дефіцит оптоволокна через удар ЗСУ по єдиному заводу, — зовнішня розвідка

У Росії виникла проблема з наявністю оптоволокна. Через це влада відклала локалізацію виробництва оптоволокна щонайменше на два роки.

Причиною цього стала зупинка роботи єдиного в Росії заводу, який виробляв оптичне волокно. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Розвідники повідомили, що в Росії пропонують тимчасово дозволити використовувати імпортне оптичне волокно для виробництва кабелів у Росії, а вимогу щодо обов'язкового використання вітчизняної сировини вирішили перенести до 2028 року.

Роботу заводу "Оптоволоконные системы" в Саранську було припинено через атаку ЗСУ. За оцінкою СЗР, відновлення виробництва очікується не раніше кінця 2027 року.

При цьому в Службі зовнішньої розвідки наголошують, що оптичне волокно є ключовим елементом сучасної інфраструктури — воно використовується в телекомунікаціях, дата-центрах, системах управління безпілотниками, енергетиці та інших критично важливих галузях. Через зупинку єдиного заводу країна фактично втратила власне виробництво стратегічно важливої продукції.

Додаткові проблеми створює і те, що Китай підняв ціни на сировину у декілька разів, що призводить до значного подорожчання будівництва телекомунікаційних мереж, модернізації енергосистем та інших інфраструктурних проєктів.

"Експерти зазначають, що до зупинки заводу "Оптоволоконные системы" його продукція покривала близько 30–40% російського попиту на оптичне волокно. Загальне споживання цього матеріалу в країні оцінюється щонайменше у 15–20 млн км на рік. У результаті росія опинилася перед необхідністю майже повністю покладатися на імпорт, що ще більше підкреслює структурні проблеми її економіки та технологічну залежність від зовнішніх постачальників", — наголосили в СЗР.

Удар по заводу у Саранську у Мордовії відбувся 7 травня 2025 року. Місцеві пабліки написали про звуки вибухів у районі місцевого хімзаводу та підприємств "Оптиковолоконні системи", "Саранськкабель-Оптика" та Саранський механічний завод. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив ураження ключового об'єкта, який виготовляє волокно для FPV-дронів ЗС РФ. Крім того, тієї ж ночі БпЛА атакували заводи ВПК РФ у Тулі та аеродром в Кубинці у Підмосков'ї, на якому базуються винищувачі МіГ-29 та Су-27. Відстань від Саранська до кордонів України — близько 800 км.

У лютому Фокус повідомляв, що завод постачав продукцію у близько 20 інших компаній, які виготовляли оптоволокно, серед іншого, для FPV-дронів ЗС РФ. Втім, на сьогодні усі виробники на 100% залежить від постачання з Китаю.

Зазначимо, Фокус писав про оптоволокно РФ, яке шкодить українцям на лінії фронту, а віднедавна — у глибокому тилу. Зокрема, 25 лютого радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російські FPV-дрони з оптоволоконним зв'язком долетіли до Харкова. Безпілотники здолали мінімум 25 км від російсько-українського кордону.