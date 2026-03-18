Працює лише вдень і не має бойової частини: "Флеш" розкрив особливості дрона РФ "Елка"

Українські фахівці розповіли, як працює дрон-перехоплювач "Елка" , який призначений для знищення ворожих безпілотників. Загалом, новий апарат показує гарні результати, але, водночас, має низку обмежень, пов’язаних з погодою та часом доби.

Про це, як зазначив на своїй сторінці в телеграм, радник глави Міністерства оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, "Елка" працює тільки вдень і не може літати під час дощу. Водночас вона ефективна при швидкості вітру до 8 м/с. Дальність польоту дрону становить три кілометри, а максимальна швидкість — 200 км/год. При цьому пристрій не має бойової частини, тому його завдання — перехоплювати цілі, а не знищувати.

Дрон-перехоплювач "Елка" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Також варто зазначити, що дрон менш ефективний за яскравого сонця або при наявності контрастних хмар. Якщо він втрачає ціль, "Елка" піднімається на 50 метрів, а живиться дрон від батареї Li-Po 6S.

Крім того, "Флеш" розповів, що гарантовано перехоплюються цілі, що рухаються зі швидкістю до 80 км/год, незалежно від положення дрона і цілі. Якщо швидкість перевищує 80 км/год, оператору доводиться, враховувати траєкторію польоту та кут атаки, щоб точно перехопити об’єкт.

Дрон-перехоплювач "Елка" — що про нього відомо

Раніше Фокус писав, що російські війська почали активно застосовувати нові дрони-перехоплювачі "Елка" для знищення українських безпілотників різних типів. За їхніми словами, ці апарати можуть, зокрема, уражати як розвідувальні, так і ударні БПЛА, включно з великими коптерами та навіть невеликими FPV-дронами. Водночас "Елка", яка зовні нагадує "Ланцет", імовірно оснащена системою наведення зі штучним інтелектом, що дозволяє їй самостійно знаходити та перехоплювати цілі. Як зазначають українські військові, такі дрони вже становлять серйозну загрозу, адже вони дуже швидкі, і наразі ефективних засобів протидії їм практично немає. Крім того, що важливо, цей перехоплювач досить простий у використанні та може діяти майже автономно, а отже, його ефективність на полі бою лише зростає.

Крім того, Володимир Зеленський розповідав, що Росія планує значно наростити використання дронів і вже до кінця 2026 року може запускати по 600–800 апаратів за одну атаку, з перспективою збільшення до тисячі. Водночас, за його словами, Україна розвиває систему перехоплення безпілотників, однак досі потребує посилення захисту від балістичних ракет.