Работает только днем и не имеет боевой части: "Флеш" раскрыл особенности дрона РФ "Елка"

Украинские специалисты рассказали, как работает дрон-перехватчик "Елка", который предназначен для уничтожения вражеских беспилотников. В общем, новый аппарат показывает хорошие результаты, но в то же время имеет ряд ограничений, связанных с погодой и временем суток.

Об этом, как отметил на своей странице в Телеграм, советник главы Министерства обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, "Елка" работает только днем и не может летать во время дождя. В то же время она эффективна при скорости ветра до 8 м/с. Дальность полета дрона составляет три километра, а максимальная скорость — 200 км/ч. При этом устройство не имеет боевой части, поэтому его задача — перехватывать цели, а не уничтожать.

Дрон-перехватчик "Елка" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Также стоит отметить, что дрон менее эффективен при ярком солнце или при наличии контрастных облаков. Если он теряет цель, "Елка" поднимается на 50 метров, а питается дрон от батареи Li-Po 6S.

Кроме того, "Флеш" рассказал, что гарантированно перехватываются цели, движущиеся со скоростью до 80 км/ч, независимо от положения дрона и цели. Если скорость превышает 80 км/ч, оператору приходится, учитывать траекторию полета и угол атаки, чтобы точно перехватить объект.

Дрон-перехватчик "Елка" — что о нем известно

Ранее Фокус писал, что российские войска начали активно применять новые дроны-перехватчики "Елка" для уничтожения украинских беспилотников различных типов. По их словам, эти аппараты могут, в частности, поражать как разведывательные, так и ударные БПЛА, включая большие коптеры и даже небольшие FPV-дроны. В то же время "Елка", которая внешне напоминает "Ланцет", вероятно оснащена системой наведения с искусственным интеллектом, что позволяет ей самостоятельно находить и перехватывать цели. Как отмечают украинские военные, такие дроны уже представляют серьезную угрозу, ведь они очень быстрые, и пока эффективных средств противодействия им практически нет. Кроме того, что важно, этот перехватчик достаточно прост в использовании и может действовать почти автономно, а значит, его эффективность на поле боя только растет.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказывал, что Россия планирует значительно нарастить использование дронов и уже к концу 2026 года может запускать по 600-800 аппаратов за одну атаку, с перспективой увеличения до тысячи. В то же время, по его словам, Украина развивает систему перехвата беспилотников, однако до сих пор нуждается в усилении защиты от баллистических ракет.