Кинули в дощ "значні сили": ЗСУ за дві доби знищили роту росіян під Покровськом (відео)

Бійці третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан" разом з суміжними підрозділами відбили штурм ЗС РФ на Покровському напрямку, який ті намагались здійснити під покровом дощу.

За 48 годин українським захисниками вдалось знищити цілу роту росіян, повідомили на сторінці "Спартана" в Телеграм.

"Російське окупаційне командування кинуло значні сили на штурм на Покровському напрямку. Окупанти розраховували скористатися дощовою погодою", — йдеться у підписі до відео.

В "Спартані" зазначили, що російські піхотинці намагалися просунутись вглиб на автомобілях, мототехніці та квадроциклах.

"Утім "Спартан" спільно з суміжними підрозділами зупинили наступ ворога. За 48 годин противник поніс значні втрати", — зазначили в підрозділі.

Там уточнили, що за дві доби ЗС РФ втратили:

120 штурмовиків;

7 квадроциклів;

4 мотоцикли;

3 автомобілі.

