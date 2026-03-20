Кинули в дощ "значні сили": ЗСУ за дві доби знищили роту росіян під Покровськом (відео)
Бійці третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії "Спартан" разом з суміжними підрозділами відбили штурм ЗС РФ на Покровському напрямку, який ті намагались здійснити під покровом дощу.
За 48 годин українським захисниками вдалось знищити цілу роту росіян, повідомили на сторінці "Спартана" в Телеграм.
"Російське окупаційне командування кинуло значні сили на штурм на Покровському напрямку. Окупанти розраховували скористатися дощовою погодою", — йдеться у підписі до відео.
В "Спартані" зазначили, що російські піхотинці намагалися просунутись вглиб на автомобілях, мототехніці та квадроциклах.
"Утім "Спартан" спільно з суміжними підрозділами зупинили наступ ворога. За 48 годин противник поніс значні втрати", — зазначили в підрозділі.
Там уточнили, що за дві доби ЗС РФ втратили:
- 120 штурмовиків;
- 7 квадроциклів;
- 4 мотоцикли;
- 3 автомобілі.
Нагадаємо, 18 березня Роберт Бровді повідомив, що ЗС РФ почали весняний наступ від Гуляйполя до Покровська.
Фокус також писав про те, що ЗС РФ наберуть 409 тисяч солдатів у 2026 році.