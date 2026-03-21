Іран вперше застосував далекобійну балістику: лише одна країна Європи у безпеці

Іран намагався поцілити балістичною ракетою Khorramshahr-4 по військово-морській базі "Дієго-Гарсія" в Індійському океані. Таким чином, як виявилося, Тегеран здатен дотягнутися до будь-якої країни Європи, крім Португалії.

Іран намагався поцілити двома ракетами по спільній американо-британській військово-морській базі "Дієго-Гарсія". Про це повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на посадовців США.

Фактично, у спробі уразити ціль за межами Близького Сходу, Іран здійснив перше оперативне застосування балістичних ракет проміжної дальності.

Чиновники поінформували, що одна міжконтинентальна балістична ракета не долетіла до цілі, а іншу намагався перехопити американський військовий корабель зенітною ракетою SM-3.

У виданні Defense Express відзначають, що найменшу відстань, яку ракета мала подолати від Ірану до авіабази "Дієго-Гарсія", становить близько 4000 км. Тобто офіційні заяви Тегерану про обмеження ракетної програми дальністю у 2000 км, вочевидь, виявилося неправдою.

Балістична ракета Khorramshahr-4 є своєрідним "Орешником" на мінімалках", яка має бойову частину з 20 суббоєприпасами, що розлітаються у радіусі 8 км, зазначають у виданні.

Після того, як Іран здатен поцілити балістикою на 4000 км, то Португалія стала єдиною країною в Європі, до він він не зможе дотягнутися, зазначають у Defense Express. Окрім того, у безпеці залишатиметься невелика частина Франції, а також більша частина Великої Британії та Іспанії.

До цього вважалося, що Khorramshahr-4 має дальність до 2 000 км і може нести бойову частину масою до 1 800 кг. Вона працює на рідинному паливі й класифікується як ракета середньої дальності. Офіційно раніше радіус її дії охоплював Перську затоку, а також територію Ізраїлю та окремі райони Південно-Східної Європи.

Нагадаємо, Іран уже почав погрожувати Україні за допомогу Ізраїлю.