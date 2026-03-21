Иран впервые применил дальнобойную баллистику: только одна страна Европы в безопасности

Иран пытался попасть баллистической ракетой Khorramshahr-4 по военно-морской базе "Диего-Гарсия" в Индийском океане. Таким образом, как оказалось, Тегеран способен дотянуться до любой страны Европы, кроме Португалии.

Иран пытался попасть двумя ракетами по совместной американо-британской военно-морской базе "Диего-Гарсия". Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

Фактически, в попытке поразить цель за пределами Ближнего Востока, Иран осуществил первое оперативное применение баллистических ракет промежуточной дальности.

Чиновники проинформировали, что одна межконтинентальная баллистическая ракета не долетела до цели, а другую пытался перехватить американский военный корабль зенитной ракетой SM-3.

В издании Defense Express отмечают, что наименьшее расстояние, которое ракета должна была преодолеть от Ирана до авиабазы "Диего-Гарсия", составляет около 4000 км. То есть официальные заявления Тегерана об ограничении ракетной программы дальностью в 2000 км, очевидно, оказались неправдой.

Баллистическая ракета Khorramshahr-4 является своеобразным "Орешником" на минималках", которая имеет боевую часть с 20 суббоеприпасами, разлетающимися в радиусе 8 км, отмечают в издании.

После того, как Иран способен попасть баллистикой на 4000 км, то Португалия стала единственной страной в Европе, до которой он не сможет дотянуться, отмечают в Defense Express. Кроме того, в безопасности будет оставаться небольшая часть Франции, а также большая часть Великобритании и Испании.

До этого считалось, что Khorramshahr-4 имеет дальность до 2 000 км и может нести боевую часть массой до 1 800 кг. Она работает на жидкостном топливе и классифицируется как ракета средней дальности. Официально ранее радиус ее действия охватывал Персидский залив, а также территорию Израиля и отдельные районы Юго-Восточной Европы.

Напомним, Иран уже начал угрожать Украине за помощь Израилю.