ЗС РФ атакували Україну "Шахедами": вибухи в Одесі, постраждалі на Кіровоградщині, деталі

У ніч з 22 на 23 березня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "Шахед", через що у деяких регіонах оголошено повітряну тривогу, а, наприклад, в Одесі було чутно вибухи.

Чимало ворожих дронів атакували України з акваторії Чорного моря, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Групи БпЛА в акваторії Чорного моря — в напрямку півдня Одещини", — йшлося у повідомленні.

Водночас монітори нараховували кілька груп "Шахедів" по 9 та 15 штук, які у різний час летіли у бік Одеси та Чорноморська.

Зрештою ближче до опівночі в самій Одесі пролуналв вибух.

Як зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у місті працювала ППО.

Водночас голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив внаслідок російської дронової атаки в області постраждала жінка.

"Станом на зараз відомо про одну травмовану жінку в Знам’янці, її госпіталізовано. Також у Знам’янці та Олександрії зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків", — написав Райкович.

Відео дня

На момент публікації матеріалу, за даними моніторів, ворожі БПЛА у повітряному просторі України були відсутні.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня росіяни вдарили "Шахедами" по Київській області.

