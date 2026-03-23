ЗС РФ атакували Україну "Шахедами": вибухи в Одесі, постраждалі на Кіровоградщині, деталі
У ніч з 22 на 23 березня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних дронів типу "Шахед", через що у деяких регіонах оголошено повітряну тривогу, а, наприклад, в Одесі було чутно вибухи.
Чимало ворожих дронів атакували України з акваторії Чорного моря, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"Групи БпЛА в акваторії Чорного моря — в напрямку півдня Одещини", — йшлося у повідомленні.
Водночас монітори нараховували кілька груп "Шахедів" по 9 та 15 штук, які у різний час летіли у бік Одеси та Чорноморська.
Зрештою ближче до опівночі в самій Одесі пролуналв вибух.
Як зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у місті працювала ППО.
Водночас голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив внаслідок російської дронової атаки в області постраждала жінка.
"Станом на зараз відомо про одну травмовану жінку в Знам’янці, її госпіталізовано. Також у Знам’янці та Олександрії зафіксовано пошкодження приватних житлових будинків", — написав Райкович.
На момент публікації матеріалу, за даними моніторів, ворожі БПЛА у повітряному просторі України були відсутні.
