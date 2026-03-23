ВС РФ атаковали Украину "Шахедами": взрывы в Одессе, пострадавшие на Кировоградщине, детали

В ночь с 22 на 23 марта российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных дронов типа "Шахед", из-за чего в некоторых регионах объявлена воздушная тревога, а, например, в Одессе были слышны взрывы.

Немало вражеских дронов атаковали Украину из акватории Черного моря, сообщили Воздушные силы ВСУ.

"Группы БпЛА в акватории Черного моря — в направлении юга Одесской области", — говорилось в сообщении.

В то же время мониторы насчитывали несколько групп "Шахедов" по 9 и 15 штук, которые в разное время летели в сторону Одессы и Черноморска.

В конце концов ближе к полуночи в самой Одессе прогремел взрыв.

Как отметил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в городе работала ПВО.

В то же время председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил в результате российской дроновой атаки в области пострадала женщина.

"По состоянию на сейчас известно об одной травмированной женщине в Знаменке, она госпитализирована. Также в Знаменке и Александрии зафиксировано повреждение частных жилых домов", — написал Райкович.

На момент публикации материала, по данным мониторов, вражеские БПЛА в воздушном пространстве Украины отсутствовали.

Напомним, в ночь на 22 марта россияне ударили "Шахедами" по Киевской области.

