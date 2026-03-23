"Пробив дах магазину та здетонував": у пресслужбі "АТБ" розкрили подробиці вибуху в Чернігові

У Чернігові стався вибух у приміщенні супермаркету, внаслідок якого постраждали четверо людей. Інцидент, за попередніми даними, пов’язаний із відбиттям ворожої дронової атаки на місто.

Як повідомляє Національна поліція України, 22 березня правоохоронці отримали повідомлення про вибух в одному з супермаркетів Чернігова. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки та криміналісти, які наразі встановлюють усі обставини події.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху травмовано чотирьох громадян. Трьох постраждалих госпіталізували до травматологічного відділення з вогнепальними осколковими пораненнями нижніх кінцівок.

"Чоловіку надано медичну допомогу амбулаторно, його стан легкий, а от стан жінок лікарі оцінили, як середньої тяжкості", — йдеться в дописі.

У пресслужбі мережі супермаркетів "АТБ" уточнили, що інцидент стався близько опівдня у магазині на вулиці Льотній. За попередніми висновками фахівців, причиною вибуху став небезпечний предмет невеликої потужності, який під час відбиття атаки ворожих безпілотників упав на будівлю, пробив дах і здетонував уже всередині приміщення.

Публікація пресслужби мережи супермаркетів "АТБ" у Facebook

"Що саме це був за предмет, експерти поки ще з’ясовують, однак, за попередніми даними зрозуміло, що він мав доволі невелику вибухову силу. Наразі ситуація повністю під контролем, торговельний зал магазину ретельно обстежено. Команда АТБ висловлює щирі співчуття усім постраждалим та їхнім близьким та закликає не нехтувати сигналами повітряної тривоги", — пояснили у пресслужбі мережі супермаркетів "АТБ".

Вибух у супермаркеті "АТБ" в Чернігові — що відомо

Згодом у поліції Чернігівщини повідомили, що вибух у супермаркеті "АТБ" стався під час атаки російських дронів на місто. Ба більше, очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський заявив, що в районі вулиці Мазепи було зафіксоване падіння шахеда.