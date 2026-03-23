"Пробил крышу магазина и сдетонировал": в пресс-службе "АТБ" раскрыли подробности взрыва в Чернигове

В Чернигове произошел взрыв в помещении супермаркета, в результате которого пострадали четыре человека. Инцидент, по предварительным данным, связан с отражением вражеской дроновой атаки на город.

Как сообщает Национальная полиция Украины, 22 марта правоохранители получили сообщение о взрыве в одном из супермаркетов Чернигова. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и криминалисты, которые сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, в результате взрыва травмированы четверо граждан. Трех пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение с огнестрельными осколочными ранениями нижних конечностей.

"Мужчине оказана медицинская помощь амбулаторно, его состояние легкое, а вот состояние женщин врачи оценили, как средней тяжести", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сети супермаркетов "АТБ" уточнили, что инцидент произошел около полудня в магазине на улице Летной. По предварительным выводам специалистов, причиной взрыва стал опасный предмет небольшой мощности, который во время отражения атаки вражеских беспилотников упал на здание, пробил крышу и сдетонировал уже внутри помещения.

"Что именно это был за предмет, эксперты пока еще выясняют, однако, по предварительным данным понятно, что он имел довольно небольшую взрывную силу. Сейчас ситуация полностью под контролем, торговый зал магазина тщательно обследован. Команда АТБ выражает искренние соболезнования всем пострадавшим и их близким и призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги", — пояснили в пресс-службе сети супермаркетов "АТБ".

Взрыв в супермаркете "АТБ" в Чернигове — что известно

Напоминаем, что 22 марта в Чернигове в супермаркете "АТБ" на улице Летной произошел взрыв неизвестного предмета. В результате инцидента пострадали четыре человека, которых госпитализировали и оказали медицинскую помощь. В частности, на месте происшествия работали полиция, взрывотехники и спасатели, а правоохранители пытались выяснить обстоятельства инцидента.

Впоследствии в полиции сообщили, что взрыв в супермаркете "АТБ" произошел во время атаки российских дронов на город. Более того, глава Черниговской МВА Дмитрий Брижинский заявил, что в районе улицы Мазепы было зафиксировано падение шахеда.