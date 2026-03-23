Пєсков спростував статтю ЗМІ про угоду із США щодо обміну розвідданими з Україною та Іраном

Речник російського президента Дмитро Пєсков спростував статтю Politico про те, що Москва вимагала від Сполучених Штатів Америки перестати давати розвіддані Україні в обмін на аналогічний крок з боку РФ щодо відносно Ірану

У Кремлі запевняють, що ця стаття у ЗМІ брехлива. Слова прессекретаря Володимира Путіна передає Aa.com.

"Це повідомлення, ми його бачили, безперечно. Воно належить до категорії неправдивих, а точніше — брехливих повідомлень", – цитує Пєскова видання.

Речник Путіна також сказав, що Росія нібито повністю "підтримує політичне та дипломатичне врегулювання конфлікту на Близькому Сході". Адже, за його словами, "це єдине, що може ефективно допомогти розрядити катастрофічно напружену ситуацію, яка наразі склалася в регіоні".

Також у Кремлі прокоментували погрози президента США Дональда Трампа вдарити по іранських електростанціях. Коментуючи заяву американського лідера, яку він зробив 22 березня, Пєсков застеріг Вашингтон від удару по атомній електростанції "Бушер", яку побудувала РФ. Адже, як він сказав, "наслідки будуть жахливими для всього регіону".

Відео дня

"По суті, Бушер — це ядерний об’єкт, який перебуває під контролем ООН, під контролем МАГАТЕ. Росія перебуває в постійному діалозі з МАГАТЕ. Ви знаєте, що керівник "Росатома" Ліхачов уже неодноразово висловлював дуже, робив дуже тривожні заяви у зв’язку з тими ударами, які вже були завдані, і, звичайно, це становить дуже велику загрозу для безпеки, якщо ця тенденція буде продовжена. Звичайно ж, відповідні сигнали передаються й американській стороні. Ми вважаємо, що нанесення ударів по ядерних об'єктах потенційно надзвичайно небезпечне і загрожує, можливо, навіть непоправними наслідками.Тому російська сторона, займаючи в цьому питанні надзвичайно відповідальну позицію, неодноразово заявляла про свої побоювання", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що 23 березня Дональд Трамп вже передумав бити по Ірану та заявив що США припиняють удари по Ірану на п'ять днів після "успішних" переговорів. За його словами, США відкладають удари по іранських електростанціях на п’ять днів — у зв’язку з початком переговорів.

Також пізніше Трамп пояснив чи є різниця між ударами по енергооб'єктах України та Ірану. Журналіст запитав американського президента, чим ймовірні удари США по іранських електростанціях відрізнятимуться від того, що Росія робить в Україні, знищуючи енергетичну інфраструктуру.

У відповідь Трамп заявив, що вважає такі ситуації різними.