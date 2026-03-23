Песков опроверг статью СМИ о соглашении с США по обмену разведданными с Украиной и Ираном

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг статью Politico о том, что Москва требовала от Соединенных Штатов Америки перестать давать разведданные Украине в обмен на аналогичный шаг со стороны РФ в отношении Ирана

В Кремле уверяют, что эта статья в СМИ лживая. Слова пресс-секретаря Владимира Путина передает Aa.com.

"Это сообщение, мы его видели, бесспорно. Оно относится к категории ложных, а точнее — лживых сообщений", — цитирует Пескова издание.

Представитель Путина также сказал, что Россия якобы полностью "поддерживает политическое и дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке". Ведь, по его словам, "это единственное, что может эффективно помочь разрядить катастрофически напряженную ситуацию, которая сейчас сложилась в регионе".

Также в Кремле прокомментировали угрозы президента США Дональда Трампа ударить по иранским электростанциям. Комментируя заявление американского лидера, которое он сделал 22 марта, Песков предостерег Вашингтон от удара по атомной электростанции "Бушер", которую построила РФ. Ведь, как он сказал, "последствия будут ужасными для всего региона".

"По сути, Бушер — это ядерный объект, который находится под контролем ООН, под контролем МАГАТЭ. Россия находится в постоянном диалоге с МАГАТЭ. Вы знаете, что руководитель "Росатома" Лихачев уже неоднократно высказывал очень, делал очень тревожные заявления в связи с теми ударами, которые уже были нанесены, и, конечно, это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена. Конечно же, соответствующие сигналы передаются и американской стороне. Мы считаем, что нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасно и грозит, возможно, даже непоправимыми последствиями, поэтому российская сторона, занимая в этом вопросе чрезвычайно ответственную позицию, неоднократно заявляла о своих опасениях", — сказал Песков.

Напомним, что 23 марта Дональд Трамп уже передумал бить по Ирану и заявил, что США прекращают удары по Ирану на пять дней после "успешных" переговоров. По его словам, США откладывают удары по иранским электростанциям на пять дней — в связи с началом переговоров.

Также позже Трамп объяснил есть ли разница между ударами по энергообъектам Украины и Ирана. Журналист спросил американского президента, чем вероятные удары США по иранским электростанциям будут отличаться от того, что Россия делает в Украине, уничтожая энергетическую инфраструктуру.

В ответ Трамп заявил, что считает такие ситуации разными.