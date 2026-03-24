Солдат ЗС РФ 80 днів працюваня на ЗСУ та знешкодив 150 "побратимів": як це вдалось (відео)

Солдат Збройних сил Російської Федерації майже три місяці працював на Збройні сили України, наводячи українські засоби ураження на техніку та особовий складу 102 мотострілецького полку, пролунало під час інтерв'ю росіянина журналісту Дмитру "Апостолу" Карпенку. Під удари потрапили бліндажі, окопи, бронетехніки, безпілотники. Як росіяни втік від "своїх" та що його очікує в Україні як добровольця-перебіжчика?

Російського військовослужбовця, який перейшов на бік ЗСУ, звати Артем і він служив у 102 полку 150 дивізії ЗС РФ, розповів Карпенко на YouTube-каналі Apostle Dmytro Karpenko. При цьому наголошується, що росіянин пройшов перевірку прямо на полі бою, бо 80 днів передавав розвіддані українцям. Як з'ясувалось, він народився у Новосибірську, призвався на строкову службу, уклав контракт, сподіваючись стати прапорщиком, а потім ста оператором БпЛА й потрапив на передову. Згодом почалась співпраця з українськими спецслужбами. В підсумку протягом 80 днів завдяки діям Артема вдалось підірвати два танки, РСЗВ, чотири екіпажі БпЛА, чотири мінометних розрахунки: загинуло 150 та поранено 50 військових ЗС РФ, чути на відео.

Військові РФ в полоні — історія 20-річного росіянина Артема

В інтерв'ю з Карпенком росіянин розповів, як двічі намагався вийти з позицій ЗС РФ та пробратись у ЗСУ, але доводилось вертатись через несприятливі умови. При цьому раз за разом відбувались прильоти позиціях 102 полку, а інформація про координати надходила українцям вже за 10-15 хвилин після зміни позицій. Російське командування намагалось виявити "крота", але це не вдалось, оскільки перебіжчик все ж дістався на український бік, чути на відео. Підрозділ ЗС РФ діяв на відтинку між Софіївкою та Володимирівкою (Добропільський напрямок, біля Шахового). Артем додав, що пройшов 20 км, щоб дістатись на український бік. Також уточнюється, що він 2006 року народження і що звернувся у проєкт "Хочу жить" ГУР Міноборони у листопаді 2025 року.

"Не хочу я вмирати окупантом", — пояснив свою мотивацію 20-річний Артем.

Військові РФ в полоні — де відбувся інцидент з солдатом Артемом Фото: DeepState

Під час розмови з'ясувалось, що після переходу на бік України Артем буде служити в "Російському добровольчому корпусі": це підтвердив командир підрозділу Денис Капустін, який просидів поруч все інтерв'ю.

Військові РФ в полоні — деталі

Зазначимо, Фокус писав про інших військових ЗС РФ, які перейшли на бік України завдяки проєкту "Хочу жить". Один з таких випадків стався весною 2025 року. В сюжеті ТСН розповіли про двох чеченців, які служили у полку "Ахмат" та перейшли на бік України. Спецоперація провела військова розвідка СБУ та добровольчий чеченський батальйон ім. Шейха Мансура. Росіяни служили у 242-ї гвардійській роті, воювали у Донецькій області та здались в полон, оскільки ненавиділи РФ, яка окупувала Чечню.

Нагадуємо, наприкінці 2025 року ГУР повідомило про загибель командира РДК Дениса Капустіна, але потім з'ясувалось, що то була операція української розвідки проти російських спецслужб.