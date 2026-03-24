Солдат ВС РФ 80 дней работал на ВСУ и обезвредил 150 "побратимов": как это удалось (видео)

Солдат Вооруженных сил Российской Федерации почти три месяца работал на Вооруженные силы Украины, наводя украинские средства поражения на технику и личный состав 102 мотострелкового полка, прозвучало во время интервью россиянина журналисту Дмитрию "Апостолу" Карпенко. Под удары попали блиндажи, окопы, бронетехники, беспилотники. Как россиянин сбежал от "своих" и что его ожидает в Украине как добровольца-перебежчика?

Российского военнослужащего, который перешел на сторону ВСУ, зовут Артем и он служил в 102 полку 150 дивизии ВС РФ, рассказал Карпенко на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko. При этом отмечается, что россиянин прошел проверку прямо на поле боя, потому что 80 дней передавал разведданные украинцам. Как выяснилось, он родился в Новосибирске, призвался на срочную службу, заключил контракт, надеясь стать прапорщиком, а затем стал оператором БпЛА и попал на передовую. Позже началось сотрудничество с украинскими спецслужбами. В итоге в течение 80 дней благодаря действиям Артема удалось взорвать два танка, РСЗО, четыре экипажа БпЛА, четыре минометных расчета: погибло 150 и ранено 50 военных ВС РФ, слышно на видео.

Военные РФ в плену — история 20-летнего россиянина Артема

В интервью с Карпенко россиянин рассказал, как дважды пытался выйти с позиций ВС РФ и пробраться в ВСУ, но приходилось возвращаться из-за неблагоприятных условий. При этом раз за разом происходили прилеты позициях 102 полка, а информация о координатах поступала украинцам уже через 10-15 минут после смены позиций. Российское командование пыталось обнаружить "крота", но это не удалось, поскольку перебежчик все же добрался на украинскую сторону, слышно на видео. Подразделение ВС РФ действовало на участке между Софиевкой и Владимировкой (Добропольское направление, возле Шахматного). Артем добавил, что прошел 20 км, чтобы добраться на украинскую сторону. Также уточняется, что он 2006 года рождения и что обратился в проект "Хочу жить" ГУР Минобороны в ноябре 2025 года.

"Не хочу я умирать оккупантом", — объяснил свою мотивацию 20-летний Артем.

Военные РФ в плену — где произошел инцидент с солдатом Артемом Фото: DeepState

Во время разговора выяснилось, что после перехода на сторону Украины Артем будет служить в "Российском добровольческом корпусе": это подтвердил командир подразделения Денис Капустин, который просидел рядом все интервью.

Военные РФ в плену — детали

Отметим, Фокус писал о других военных ВС РФ, которые перешли на сторону Украины благодаря проекту "Хочу жить". Один из таких случаев произошел весной 2025 года. В сюжете ТСН рассказали о двух чеченцах, которые служили в полку "Ахмат" и перешли на сторону Украины. Спецоперация провела военная разведка СБУ и добровольческий чеченский батальон им. Шейха Мансура. Россияне служили в 242-й гвардейской роте, воевали в Донецкой области и сдались в плен, поскольку ненавидели РФ, которая оккупировала Чечню.

Напоминаем, в конце 2025 года ГУР сообщило о гибели командира РДК Дениса Капустина, но потом выяснилось, что это была операция украинской разведки против российских спецслужб.