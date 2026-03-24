Дроновий удар по Хмельниччині: у Шепетівському районі поранено чоловіка

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік. У регіоні також зафіксували перебої з електропостачанням. Водночас сили ППО збили частину повітряних цілей.

Вдень 24 березня російські війська атакували територію України, зокрема під удар потрапила Хмельницька область. У межах регіону працювали сили протиповітряної оборони, які знищували повітряні цілі, але деталі щодо збиттів обіцяють оприлюднити пізніше, повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін у Telegram.

"На жаль, у Шепетівському районі внаслідок атаки травмовано чоловіка. У нього контузія та забій головного мозку. Потерпілого госпіталізовано, медики надають необхідну допомогу", — зазначив Сергій Тюрін.

Також унаслідок обстрілу в області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Очільник області подякував військовим протиповітряної оборони та службам, які ліквідовують наслідки атаки.

