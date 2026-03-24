Дроновый удар по Хмельницкой области: в Шепетовском районе ранен мужчина

В Хмельницкой области в результате вражеской атаки пострадал мужчина. В регионе также зафиксировали перебои с электроснабжением. В то же время силы ПВО сбили часть воздушных целей.

Днем 24 марта российские войска атаковали территорию Украины, в частности под удар попала Хмельницкая область. В пределах региона работали силы противовоздушной обороны, которые уничтожали воздушные цели, но детали по сбитым самолетам обещают обнародовать позже, сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин в Telegram.

"К сожалению, в Шепетовском районе в результате атаки травмирован мужчина. У него контузия и ушиб головного мозга. Пострадавший госпитализирован, медики оказывают необходимую помощь", — отметил Сергей Тюрин.

Также в результате обстрелов в области возникли перебои с электроснабжением. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Глава области поблагодарил военных противовоздушной обороны и службы, которые ликвидируют последствия атаки.

Российские дроны атаковали Львов, в результате чего пострадали по меньшей мере 13 человек. Зафиксированы повреждения жилых домов и инфраструктуры. На местах работают спасатели и экстренные службы.

В Ивано-Франковске прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников. В городе зафиксировали последствия ударов и повреждения объектов. Власти сообщают о работе сил ПВО и уточняют детали.