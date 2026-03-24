Вийти на інтенсивний режим: в ЦПД пояснили, чи будуть продовжуватися масовані атаки РФ удень

Російські війська тривалий час накопичували ресурси для довготривалої атаки, свідомо обравши своїми цілями цивільну інфраструктуру у Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Вінниці та інших містах України.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в публікації у Telegram-каналі. Він пояснив, що російські окупанти заздалегідь планували масштабну атаку, яка тривала із 23 березня і накопичували ресурси.

"Росіяни зараз намагаються вийти на інтенсивний режим запусків "шахедів" протягом доби, на який вони хотіли вийти ще в 2025 році. Але для того, щоб здійснювати ці пуски зараз, протягом тривалого часу, вони здійснювали певне накопичення ресурсів. Відповідно, досі не можуть стабільно це робити", - написав Коваленко.

За його словами, такі дії росіян свідчать лише про те, що вони розглядають мету продовження війни проти тилу, а також хочуть вивести свій ВПК на рівень, за якого зможуть перевантажити ППО Європи у випадку повітряних атак об'єктів в країнах НАТО.

Наслідки обстрілу Львова Фото: ДСНС

"Руйнація російських виробничих потужностей, ланцюжків і можливостей має стати пріоритетом не тільки України. Прикро, що в 2026 році це досі не всім зрозуміло в демократіях", - резюмував Коваленко.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський пообіцяв "відповісти" на масовану атаку росіян 24 березня.

Фокус писав, що росіяни атакували Львів дронами. Стався приліт у центральну частину міста. Постраждала спадщина ЮНЕСКО – історична церква святого Андрія.