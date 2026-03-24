Росія руху до миру не хоче, відповідь на атаки буде, — Зеленський

Після масованої атаки на міста України, коли Росія запустила понад 1000 ударних дронів, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що "на атаки відповімо".

"На жаль, є влучання – у Львові, Франківську, Тернополі, Вінниці, Житомирі, також у Хмельницькій області, Рівненщині, у Харківській області, на Дніпровщині. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них – п’ятеро дітей", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні 24 березня.

Він підтвердив, що було атаковано історичний центр Львова: "Іранські "шахіди", модернізовані Росією, бʼють по церкві у Львові – це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін, може це подобатися. У Франківську був пошкоджений пологовий будинок. Масштаб цієї атаки свідчить дуже чітко, що немає в Росії наміру реально закінчувати цю війну".

Президент України також нагадав про обстріли Іраном країн Близького сходу, зауваживши, що саме Росія допомагає іранському режиму завдавати ударів.

"Без додаткового й сильного тиску на Росію, без відчутних російських втрат у них там, у Москві, не з'явиться бажання відходити від війни, якось звикати знову до миру. Саме тиску зараз очевидно не вистачає. І навпаки, є сигнали, які заохочують Росію – заохочують продовжувати те, що вони роблять уже роками, тільки збільшуючи агресивність. Те, що санкції проти Росії були частково послаблені, грає на інтерес Росії воювати далі", - сказав Зеленський.

За його словами, щонайменше 2 мільярди доларів тільки цими тижнями росіяни зароблять від послаблення санкцій, що небезпечно для всіх.

Зеленський зауважив, що має бути більше контролю та більше координації, щоб Росія та іранський режим і інші подібні утворення не могли легко отримувати доступ до мікроелектроніки та інших складових, які потрібні для виробництва зброї.

Він нагадав, що сьогодні, 24 березня, була доповідь української переговорної команди, яка повернулася зі Сполучених Штатів Америки, але реального руху "поки, на жаль, немає".

"Росія руху до миру не хоче. Але важливо, щоб і ми в Україні, і Сполучені Штати, і європейці, і інші глобальні суб’єкти робили все можливе, все потрібне, щоб росіяни зацікавилися дипломатією – реально й чесно, а не так, щоб просто заробити на нафті більше грошей і виграти більше часу на наступні атаки й агресії", - сказав Зеленський та, резюмуючи, сказав, що Україна "обов'язково" відповість на атаки по містам України.

Також вибухи лунали в Івано-Франківську, де дрон поцілив біля пологового будинку. У медичному закладі вилетіли вікна. Пізніше стало відомо, що жертвами атаки російських "Шахедів" на Івано-Франківськ 24 березня стали військовослужбовець Національної гвардії та його неповнолітня донька. Чоловік разом із дівчинкою прийшов до перинатального центру, де його дружина нещодавно народила дитину.