Россия движения к миру не хочет, ответ на атаки будет, — Зеленский

После массированной атаки на города Украины, когда Россия запустила более 1000 ударных дронов, президент Владимир Зеленский пообещал, что "на атаки ответим".

"К сожалению, есть попадания — во Львове, Франковске, Тернополе, Виннице, Житомире, также в Хмельницкой области, Ровенской области, в Харьковской области, на Днепровщине. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших, и среди них — пятеро детей", — сказал Зеленский в вечернем обращении 24 марта.

Он подтвердил, что был атакован исторический центр Львова: "Иранские "шахиды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове — это абсолютное извращение, и только таким, как Путин, может это нравиться. Во Франковске был поврежден роддом. Масштаб этой атаки свидетельствует очень четко, что нет у России намерения реально заканчивать эту войну".

Президент Украины также напомнил об обстрелах Ираном стран Ближнего востока, отметив, что именно Россия помогает иранскому режиму наносить удары.

"Без дополнительного и сильного давления на Россию, без ощутимых российских потерь у них там, в Москве, не появится желание отходить от войны, как-то привыкать снова к миру. Именно давления сейчас явно не хватает. И наоборот, есть сигналы, которые поощряют Россию — поощряют продолжать то, что они делают уже годами, только увеличивая агрессивность. То, что санкции против России были частично ослаблены, играет на интерес России воевать дальше", — сказал Зеленский.

По его словам, по меньшей мере 2 миллиарда долларов только в эти недели россияне заработают от ослабления санкций, что опасно для всех.

Зеленский отметил, что должно быть больше контроля и больше координации, чтобы Россия и иранский режим и другие подобные образования не могли легко получать доступ к микроэлектронике и другим составляющим, которые нужны для производства оружия.

Он напомнил, что сегодня, 24 марта, был доклад украинской переговорной команды, которая вернулась из Соединенных Штатов Америки, но реального движения "пока, к сожалению, нет".

"Россия движения к миру не хочет. Но важно, чтобы и мы в Украине, и Соединенные Штаты, и европейцы, и другие глобальные субъекты делали все возможное, все нужное, чтобы россияне заинтересовались дипломатией — реально и честно, а не так, чтобы просто заработать на нефти больше денег и выиграть больше времени на следующие атаки и агрессии", — сказал Зеленский и, резюмируя, сказал, что Украина "обязательно" ответит на атаки по городам Украины.

Россияне атаковали Львов дронами. Произошел прилет в центральную часть города. Пострадало наследие ЮНЕСКО — историческая церковь святого Андрея.

Также взрывы раздавались в Ивано-Франковске, где дрон попал возле роддома. В медицинском учреждении вылетели окна. Позже стало известно, что жертвами атаки российских "Шахедов" на Ивано-Франковск 24 марта стали военнослужащий Национальной гвардии и его несовершеннолетняя дочь. Мужчина вместе с девочкой пришел в перинатальный центр, где его жена недавно родила ребенка.