Выйти на интенсивный режим: в ЦПД объяснили, будут ли продолжаться массированные атаки РФ днем

Российские войска длительное время накапливали ресурсы для долговременной атаки, сознательно выбрав своими целями гражданскую инфраструктуру во Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Виннице и других городах Украины.

Об этом рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в публикации в Telegram-канале. Он пояснил, что российские оккупанты заранее планировали масштабную атаку, которая длилась с 23 марта и накапливали ресурсы.

"Россияне сейчас пытаются выйти на интенсивный режим запусков "шахедов" в течение суток, на который они хотели выйти еще в 2025 году. Но для того, чтобы осуществлять эти пуски сейчас, в течение длительного времени, они осуществляли определенное накопление ресурсов. Соответственно, до сих пор не могут стабильно это делать", — написал Коваленко.

По его словам, такие действия россиян свидетельствуют лишь о том, что они рассматривают цель продолжения войны против тыла, а также хотят вывести свой ВПК на уровень, при котором смогут перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО.

Последствия обстрела Львова Фото: ГСЧС

"Разрушение российских производственных мощностей, цепочек и возможностей должно стать приоритетом не только Украины. Обидно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократиях", — резюмировал Коваленко.

Напомним, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский пообещал "ответить" на массированную атаку россиян 24 марта.

Фокус писал, что россияне атаковали Львов дронами. Произошел прилет в центральную часть города. Пострадало наследие ЮНЕСКО — историческая церковь святого Андрея.