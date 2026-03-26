ЗСУ просуваються: 95 ОДШБр звільнила село Березове на Дніпропетровщині

Українські десантники продовжують наступальні дії на Дніпропетровщині та звільняють населені пункти від російських військ. Бійці 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади 8 корпусу ДШВ ЗСУ взяли під повний контроль село Березове.

Підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ встановили контроль над населеним пунктом Березове у Дніпропетровській області, повідомили у офіційному Telegram-каналі 95 ОДШБр 26 березня. Як зазначено у повідомленні, воїни 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади повністю взяли село під свій контроль. У бригаді підкреслили, що українські десантники послідовно витісняють російських окупантів з української землі.

"Крок за кроком десантники вибивають російських окупантів з української землі. Там, де заходять підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України — противник зазнає колосальних втрат, або залишається в українській землі назавжди", — зазначили військові.

