ВСУ продвигаются: 95 ОДШБр освободила село Березовое на Днепропетровщине

Украинские десантники продолжают наступательные действия на Днепропетровщине и освобождают населенные пункты от российских войск. Бойцы 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады 8 корпуса ДШВ ВСУ взяли под полный контроль село Березовое.

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ установили контроль над населенным пунктом Березовое в Днепропетровской области, сообщили в официальном Telegram-канале 95 ОДШБр 26 марта. Как указано в сообщении, воины 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады полностью взяли село под свой контроль. В бригаде подчеркнули, что украинские десантники последовательно вытесняют российских оккупантов с украинской земли.

"Шаг за шагом десантники выбивают российских оккупантов с украинской земли. Там, где заходят подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины — противник несет колоссальные потери, или остается в украинской земле навсегда", — отметили военные.

Відео дня

