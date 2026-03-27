Генштаб повідомив про знищення російського радіолокаційного комплексу "Валдай" в Криму

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах РФ на тимчасово окупованих територіях, зокрема в Криму. Серед уражених цілей — радіолокаційний комплекс "Валдай", командні пункти, склади боєприпасів і станції управління безпілотниками.

Про результати нічної операції проти російських військових об’єктів повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у Facebook 27 березня. За даними Генштабу, у ніч на 27 березня українські сили уразили РЛС "Валдай" у районі Гвардійського в Криму. Вказано, що цей комплекс призначений для виявлення та протидії малорозмірним безпілотникам.

"Також, у Євпаторії на ТОТ АР Крим, уражено наземну станцію управління БпЛА “Форпост”. ️Крім того, українські воїни били по командному пункту противника в районі Ольгинки на тимчасово окупованій території Донецької області", — зазначив Генштаб ЗСУ.

Крім того, під удар потрапив склад боєприпасів у районі Мангуша на тимчасово окупованій частині Донеччини. Окремо повідомляється про ураження складів матеріально-технічних засобів противника в районах Рибинського на тимчасово окупованій території Донецької області та Новоселівки на ТОТ Запорізької області.

"Також завдано ураження району зосередження живої сили противника в районі Дорожнього на тимчасово окупованій території Донецької області. Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються. Сили оборони України продовжують вживати системних заходів щодо зниження бойового потенціалу противника", — додав Генштаб.

Нагадаємо, що в російському порту Усть-Луга після атаки дронів спалахнула масштабна пожежа, яка охопила близько 14 гектарів території. Удар припав на центральну частину нафтового термінала поруч із причалом, де розташоване обладнання для завантаження танкерів.

Раніше ми також інформували, що українські безпілотники вдарили по промислових об’єктах у Череповці, зокрема по підприємству "Северсталь". Під удар потрапив один із виробничих цехів, після чого на території заводу виникла пожежа. Місцева влада підтверджувала влучання дронів і загоряння на об’єкті.