Генштаб сообщил об уничтожении российского радиолокационного комплекса "Валдай" в Крыму

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам РФ на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму. Среди пораженных целей — радиолокационный комплекс "Валдай", командные пункты, склады боеприпасов и станции управления беспилотниками.

О результатах ночной операции против российских военных объектов сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ в Facebook 27 марта. По данным Генштаба, в ночь на 27 марта украинские силы поразили РЛС "Валдай" в районе Гвардейского в Крыму. Указано, что этот комплекс предназначен для обнаружения и противодействия малоразмерным беспилотникам.

"Также, в Евпатории на ВОТ АР Крым, поражена наземная станция управления БпЛА "Форпост". Кроме того, украинские воины били по командному пункту противника в районе Ольгинки на временно оккупированной территории Донецкой области", — отметил Генштаб ВСУ.

Кроме того, под удар попал склад боеприпасов в районе Мангуша на временно оккупированной части Донецкой области. Отдельно сообщается о поражении складов материально-технических средств противника в районах Рыбинского на временно оккупированной территории Донецкой области и Новоселовки на ВОТ Запорожской области.

Відео дня

"Также нанесено поражение району сосредоточения живой силы противника в районе Дорожного на временно оккупированной территории Донецкой области. Масштабы нанесенного ущерба и потери врага уточняются. Силы обороны Украины продолжают принимать системные меры по снижению боевого потенциала противника", — добавил Генштаб.

Напомним, что в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул масштабный пожар, который охватил около 14 гектаров территории. Удар пришелся на центральную часть нефтяного терминала рядом с причалом, где расположено оборудование для загрузки танкеров.

Ранее мы также информировали, что украинские беспилотники ударили по промышленным объектам в Череповце, в частности по предприятию "Северсталь". Под удар попал один из производственных цехов, после чего на территории завода возник пожар. Местные власти подтверждали попадание дронов и возгорание на объекте.