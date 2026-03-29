РФ будує "Азовське кільце" для посилення окупації півдня України, — Reuters (фото)

Росія активно будує автошляхи та залізницю на окупованих територіях півдня України. Ключова мета такого завдання полягає в утриманні та контролі захоплених територій з подальшим отриманням військової та фінансової вигоди.

Побудова відповідних магістралей дозволить РФ утримати окуповані території, здійснювати військовий контроль та використовувати ресурсні можливості захопленого півдня України. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Журналісти вказують на послідовну та системну політику Росії щодо перетворення окупованих територій України на частину власного економічного та інфраструктурного простору. Після повномасштабного вторгнення 2022 року Кремль інвестував майже $12 млрд (понад 524,4 млрд грн) у дороги, залізниці, порти та промислові об’єкти на окупованих територіях на окупованих територіях в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Основними проєктами Кремля на окупованому півдні України є створення транспортної системи під назвою "Новоросія". Вона полягає в будівництві та модернізації понад 2500 км автомобільної та залізничної інфраструктури.

Росіяни активно будують дороги поблизу окупованого Маріуполя Фото: Reuters

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький додає, що Росія зосереджена на розбудові ланцюгів постачання для підтримки своїх воєнних зусиль. Основним пріоритетом для РФ є саме створення мережі транспортної інфраструктури.

"Найкритичніший пріоритет для росіян — це інфраструктура. Транспортна інфраструктура", — додав військовий розвідник.

Це дозволить, як переконані медійники, створити та запустити так зване "Азовське кільце" — систему комунікацій автошляхами та залізницею, яка буде повністю контролювати всю відповідну акваторію. Це дозволить росіянами втілити головну стратегічну мету — військово та економічно прив’язати окуповані території до РФ та зробити їх утримання довгостроково можливим.

Концепція "Азовського кільця" на окупованих територіях Фото: Reuters

Наступним кроком до реалізації цієї стратегії є відновлення портів у Маріуполі та Бердянську для експорту зерна й вугілля. Попри той факт, що Росія з початку окупації територій півдня України активно здійснює вивезення ресурсів (корисних копалин, зерна та металургійної продукції), РФ намагається максимально інтегрувати захоплені землі.

Опитані аналітики відзначають, що "Азовське кільце" дозволить Кремлю втілили цілу низку задумок — від зручності військового контролю з можливим швидким перекиданням військ до розбудови широкої мережі інфраструктури з подальшим її використанням на користь Москви. Тому крім створення доріг і залізничних шляхів, Росія планує додатково зробити наступне:

передати українські ресурси (зокрема родовища) російським компаніям;

інтегрувати місцеву економіку у фінансову та податкову системи;

сформувати нові логістичні ланцюги, орієнтовані на Росію.

Росіяни активно зводять залізницю та дороги для втілення проєкту "Азовського кільця" Фото: Reuters

Представниця президента України у справах Криму Ольга Куришко відзначила для журналістів, що прагнення Росії розбудувати економічну інфраструктуру на сході та півдні України нагадує те, що вона робила в анексованому Криму. Але цього разу все відбувається значно швидше.

"За нашим аналізом, росіяни за три роки окупації нових територій досягли стільки ж, скільки за десять років у Криму. Вони діяли настільки стрімко, витратили стільки грошей, підняли все на новий рівень порівняно з тим, що робили в Криму", — сказала Куришко.

В своєму матеріалі журналісти резюмують, що Україна та її союзники засуджують такі дії й наполягають на поверненні територій. Аналітики резують, що вся згадана інфраструктура використовується не лише економічно, а й для військової логістики.

В Україні давно говорили про проєкт РФ "Азовське кільце"

Водночас матеріал журналістів Reuters викликав критику з боку керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

"Об'їзна дорога через Маріуполь дійсно будується, і це єдина нова. Показати супутникови знімки — це прям велике досягенння після десятків з "землі". Об'їзна дорога Мангушу інувала завжди. Ще раз — завжди, і її лише ремонтуть з умовним розширенням. Залізниця четвертий рік анонсується, і це — прям єдина стабільність", — пише пан Андрющенко.

Реакція Петра Андрющенка на матеріал журналістів Reuters Фото: Петро Андрющенко/Telegram

Він додає, що матеріал журналістів "звучить хайпово", але за фактом відзначає, що "Азовське кільце" вже існує. Росіяни, як стверджує керівник Центру вивчення окупації, щодня перекидують величезну кількість підрозділів через цю магістраль.

