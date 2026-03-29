РФ строит "Азовское кольцо" для усиления оккупации юга Украины, — Reuters (фото)

Россия активно строит автодороги и железную дорогу на оккупированных территориях юга Украины. Ключевая цель такой задачи заключается в удержании и контроле захваченных территорий с последующим получением военной и финансовой выгоды.

Построение соответствующих магистралей позволит РФ удержать оккупированные территории, осуществлять военный контроль и использовать ресурсные возможности захваченного юга Украины. Об этом говорится в материале Reuters.

Журналисты указывают на последовательную и системную политику России по превращению оккупированных территорий Украины в часть собственного экономического и инфраструктурного пространства. После полномасштабного вторжения в 2022 году Кремль инвестировал почти $12 млрд (более 524,4 млрд грн) в дороги, железные дороги, порты и промышленные объекты на оккупированных территориях на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Відео дня

Основными проектами Кремля на оккупированном юге Украины является создание транспортной системы под названием "Новороссия". Она заключается в строительстве и модернизации более 2500 км автомобильной и железнодорожной инфраструктуры.

Россияне активно строят дороги вблизи оккупированного Мариуполя Фото: Reuters

Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий добавляет, что Россия сосредоточена на развитии цепей поставок для поддержки своих военных усилий. Основным приоритетом для РФ является именно создание сети транспортной инфраструктуры.

"Самый критический приоритет для россиян — это инфраструктура. Транспортная инфраструктура", — добавил военный разведчик.

Это позволит, как убеждены медийщики, создать и запустить так называемое "Азовское кольцо" — систему коммуникаций по автодорогам и железной дороге, которая будет полностью контролировать всю соответствующую акваторию. Это позволит россиянами воплотить главную стратегическую цель — военно и экономически привязать оккупированные территории к РФ и сделать их содержание долгосрочно возможным.

Концепция "Азовского кольца" на оккупированных территориях Фото: Reuters

Следующим шагом к реализации этой стратегии является восстановление портов в Мариуполе и Бердянске для экспорта зерна и угля. Несмотря на тот факт, что Россия с начала оккупации территорий юга Украины активно осуществляет вывоз ресурсов (полезных ископаемых, зерна и металлургической продукции), РФ пытается максимально интегрировать захваченные земли.

Опрошенные аналитики отмечают, что "Азовское кольцо" позволит Кремлю воплотить целый ряд задумок — от удобства военного контроля с возможной быстрой переброской войск до развития широкой сети инфраструктуры с последующим ее использованием в пользу Москвы. Поэтому кроме создания дорог и железнодорожных путей, Россия планирует дополнительно сделать следующее:

передать украинские ресурсы (в частности месторождения) российским компаниям;

интегрировать местную экономику в финансовую и налоговую системы;

сформировать новые логистические цепи, ориентированные на Россию.

Россияне активно возводят железную дорогу и дороги для воплощения проекта "Азовского кольца" Фото: Reuters

Представительница президента Украины по делам Крыма Ольга Куришко отметила для журналистов, что стремление России построить экономическую инфраструктуру на востоке и юге Украины напоминает то, что она делала в аннексированном Крыму. Но на этот раз все происходит значительно быстрее.

"По нашему анализу, россияне за три года оккупации новых территорий достигли столько же, сколько за десять лет в Крыму. Они действовали настолько стремительно, потратили столько денег, подняли все на новый уровень по сравнению с тем, что делали в Крыму", — сказала Куришко.

В своем материале журналисты резюмируют, что Украина и ее союзники осуждают такие действия и настаивают на возвращении территорий. Аналитики отмечают, что вся упомянутая инфраструктура используется не только экономически, но и для военной логистики.

В Украине давно говорили о проекте РФ "Азовское кольцо"

В то же время материал журналистов Reuters вызвал критику со стороны руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

"Объездная дорога через Мариуполь действительно строится, и это единственная новая. Показать спутниковые снимки — это прям большое достижение после десятков с "земли". Объездная дорога Мангуша существовала всегда. Еще раз — всегда, и ее только ремонтируют с условным расширением. Железная дорога четвертый год анонсируется, и это — прям единственная стабильность", — пишет господин Андрющенко.

Реакция Петра Андрющенко на материал журналистов Reuters Фото: Петр Андрющенко/Telegram

Он добавляет, что материал журналистов "звучит хайпово", но по факту отмечает, что "Азовское кольцо" уже существует. Россияне, как утверждает руководитель Центра изучения оккупации, ежедневно перебрасывают огромное количество подразделений через эту магистраль.

Ранее Фокус рассказывал, что Путин разрешил конфискацию жилья украинцев на оккупированных территориях. Соответствующий закон предоставляет так называемым "администрациям" право изымать жилые дома, квартиры и отдельные комнаты, которые признают такими, что якобы имеют признаки "бесхозного имущества".

Впоследствии стало известно, как Кремль готовит "великое переселение народов" на оккупированные территории. РФ планирует массовое переселение своих граждан на временно оккупированные территории Украины, сочетая это с масштабным строительством и новыми "планами развития".