Вибухи у Тольятті і Таганрогу: які наслідки ударів БпЛА по "КуйбишевАзот" та аеродрому

Дрони дістали до хімзаводу стратегічного об'єкта Російської Федерації — хімічного заводу "КуйбишевАзот", розташованого на околиці Тольятті у Самарській області. Інший об'єкт, який міг опинитись під ударом, — це військовий аеродром чи ремонтний авіазавод у Таганрогу. Які наслідки нічного удару безпілотників?

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що над Таганрогом начебто збили близько 60 БпЛА, є постраждалі росіяни, ідеться у дописі росЗМІ Astra. Зокрема, стало відомо про одного загиблого та шістьох поранених. Уламки дронів упали посеред міста, заявив посадовець, при цьому OSINTери встановили, що вибухало у напрямку аеродрому. У Тольятті після прильотів — стовпи диму над хімічним підприємством, яке виготовляє компоненти для вибухівки та у березні вчетверте потрапило під удар дронів.

У росЗМІ повідомили орієнтовні точки "падіння уламків" у Таганрогу — це район школи №26 та село Миколаївка в Некліновському районі. Група OSINTерів (neonhandrail, blinzka, ukrliberation) провели геолокацію кадрів зі спалахів у населеному пункті й становили орієнтовні координати: усі — розташовані на одній лінії від між двома стратегічними об'єктами РФ — аеродромом (північніше) та авіаремонтним заводом (південніше). Росіяни не інформували про ураження цих об'єктів, і командування ЗСУ також поки не писало про влучання.

Відео дня

Вибухи у РФ — точки влучання у Таганрогу 30 березня

Інша уражена ціль — хімзавод "КуйбишевАзот", розташований на відстані 1000 км від кордонів України. Щоб дрони могли дістатись до такого об'єкта, їх не повинні помітити засоби ППО Бєлгородської, Воронезької, Тамбовської, Пензенської, Самарської областей. Російське підприємство, по якому вдарили БпЛА, з 2023 року мало установку з гранулювання та випарювання аміачної селітри (компонент вибухівки) потужністю 2300 кг на добу. Згідно з даними Astra, губернатор В'ячеслав Федорощев заявив, що постраждалих немає. Крім того, медіа уточнило, що попередній випадок атаки дронів стався 21 березня: били по "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзов", внаслідок чого почалась пожежа.

Вибухи у РФ — де розташоване підприємство "КуйбишевАзот"

Міноборони РФ зранку 30 березня повідомили про атаку 102 дронів України, які усі начебто збиті засобами ППО. Як заявило російське командування, під ударом опинилось дев'ять російських регіонів, і такоє окупований Крим та акваторія Азовського моря.

Генштабу ЗСУ та українські спецслужби не інформували про наслідки нальоту в ніч на 30 березня. У аналітичному каналі "Око Гора" зауважили, що протягом останніх півтора місяця відбулось 14 атак на підприємства газової галузі РФ. При чому на "КуйбишевАзот" — вчетверте: удари 11, 14, 30 березня і ще про атаку 21 березня написало Astra.

Вибухи у РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у РФ, які росіяни чули в ніч з 29 на 30 березня. Перша інформація про удари по Таганрогу з'явилась у мережі близько 23 год 29 березня. Росіяни заявили, що у житловий будинок начебто прилетіла ракета, а у соцмережі написали, що це була ракета ППО, яка цілилась по безпілотнику.

Про удар по заводу в Тольятті стало відомо зранку 30 березня. На фото та відео з місця інциденту фігурувала заграва та стоп диму над підприємством: губернатор Федорищев так і не визнав влучання по "КуйбишевАзот".

Нагадуємо, 25 березня Фокус писав про атаку БпЛА на порт в Усть-Лузі, який є потужним нафтовим терміналом РФ.