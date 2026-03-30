Взрывы в Тольятти и Таганроге: каковы последствия ударов БпЛА по "КуйбышевАзоту" и аэродрому

Дроны добрались до химзавода стратегического объекта Российской Федерации — химического завода "КуйбышевАзот", расположенного на окраине Тольятти в Самарской области. Другой объект, который мог оказаться под ударом, — это военный аэродром или ремонтный авиазавод в Таганроге. Какие последствия ночного удара беспилотников?

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над Таганрогом якобы сбили около 60 БпЛА, есть пострадавшие россияне, говорится в сообщении росСМИ Astra. В частности, стало известно об одном погибшем и шести раненых. Обломки дронов упали посреди города, заявил чиновник, при этом OSINTеры установили, что взрывалось в направлении аэродрома. В Тольятти после прилетов — столбы дыма над химическим предприятием, которое производит компоненты для взрывчатки и в марте в четвертый раз попало под удар дронов.

В росСМИ сообщили ориентировочные точки "падения обломков" в Таганроге — это район школы №26 и село Николаевка в Неклиновском районе. Группа OSINTерів (neonhandrail, blinzka, ukrliberation) провели геолокацию кадров со вспышек в населенном пункте и составили ориентировочные координаты: все — расположены на одной линии между двумя стратегическими объектами РФ — аэродромом (севернее) и авиаремонтным заводом (южнее). Россияне не информировали о поражении этих объектов, и командование ВСУ также пока не писало о попаданиях.

Відео дня

Взрывы в РФ — точки попадания в Таганроге 30 марта Фото: Google Maps

Другая пораженная цель — химзавод "КуйбышевАзот", расположенный на расстоянии 1000 км от границ Украины. Чтобы дроны могли добраться до такого объекта, их не должны заметить средства ПВО Белгородской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Самарской областей. Российское предприятие, по которому ударили БпЛА, с 2023 года имело установку по гранулированию и выпариванию аммиачной селитры (компонент взрывчатки) мощностью 2300 кг в сутки. Согласно данным Astra, губернатор Вячеслав Федорощев заявил, что пострадавших нет. Кроме того, медиа уточнило, что предыдущий случай атаки дронов произошел 21 марта: били по "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзов", в результате чего начался пожар.

Взрывы в РФ — где расположено предприятие "КуйбышевАзот" Фото: Google Maps

Минобороны РФ утром 30 марта сообщили об атаке 102 дронов Украины, которые все якобы сбиты средствами ПВО. Как заявило российское командование, под ударом оказалось девять российских регионов, в том числе оккупированный Крым и акватория Азовского моря.

Генштаб ВСУ и украинские спецслужбы не информировали о последствиях налета в ночь на 30 марта. В аналитическом канале "Око Гора" отметили, что за последние полтора месяца состоялось 14 атак на предприятия газовой отрасли РФ. Причем на "КуйбышевАзот" — в четвертый раз: удары 11, 14, 30 марта и еще об атаке 21 марта написало Astra.

Взрывы в РФ — детали

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ, которые россияне слышали в ночь с 29 на 30 марта. Первая информация об ударах по Таганрогу появилась в сети около 23 часов 29 марта. Россияне заявили, что в жилой дом якобы прилетела ракета, а в соцсети написали, что это была ракета ПВО, которая целилась по беспилотнику.

Об ударе по заводу в Тольятти стало известно утром 30 марта. На фото и видео с места инцидента фигурировало зарево и стоп дыма над предприятием: губернатор Федорищев так и не признал попадание по "КуйбышевАзоту".

