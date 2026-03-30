ЗСУ підірвали чергову С-400 у Криму: навіщо системно вибивають ЗРК на півострові та півдні

В ніч на 30 березня дрони України атакували серію цілей на тимчасово окупованих територіях, і, серед іншого, влучили по установці протиповітряної оборони С-400, яка прикривала Крим, ідеться у заяві Генерального штабу ЗСУ. При цьому системне вибивання ЗРК на півдні РФ триває близько місяця. Які наслідки "полювання" на С-400 "Триумф" у 2026 році?

Дрони Сил оборони України вдарили по вісьмох цілях ЗС РФ, написало українське командування у Telegram-каналі. Зокрема, дістали Алчевський металургійний комбінат ()80-90 км від фронту), який виготовляв снаряди великого калібру, по військовому ешелону у районі Новосвітлівки на окупованій Луганщині (140 км). Крім того, без прикриття з повітря виявили точки на лінії зіткнення в Гуляйполі (Запорізька область України), Березовому (Дніпропетровська), Басівка (Сумська) і навіть у Новій Таволжанка у Бєлгородській області РФ. Фокус зібрав інформацію українського командування про атаки українських безпілотників, які вибивають потужні далекобійні ЗРК в окупованому Криму та на півдні Росії неподалік від Новоросійська.

Згідно з даними командування, у 2026 році українські безпілотники тричі уражали установки С-400 (дальність ураження цілей 400 км). У момент атаки системи ППО перебували біля Гвардійського (30 березня), Дальнє (15 березня), військово-морську базу РФ "Новоросійськ" (2 березня), Софіївка (25 лютого, "плюс" уразили ЗРК "Панцир-С1"), поруч з селом Красне (4 лютого).

У березні 2026 року також методично вибивались установки С-300 (дальність 300 км), якими росіяни прикривали об'єкти на ТОТ та в Криму. Як показав пошук в каналі Генштабу, з 1 по 30 березня сталось сім ударів: Червоне (Донецька область, 16 березня), Садове (та ж область, 13 березня), біля Севастополя (12 березня), Спокійне (Крим, 9 березня), Стрілкове (Херсонська область, 6 березня), Титарівка (Луганська область, 3 березня), Мангуш (Донецька область, 1 березня).

Вказані точки можна позначити на Google maps: червоні стандартні мітки — це С-300, мітки-спалахи — С-400. Бачимо, що Сили оборони вибивали засоби ППО ЗС РФ на південному напрямку від Севастополя до Луганської області. Окремо помітно скупчення влучань навколо Гвардійського: тут тричі полювали на С-400.

Вибухи в Криму — вибивання С-300 та С-400 у березні 2026 року Фото: Google Maps

Вибухи в Криму — які наслідки

Вибивання далекобійних засобів ППО РФ на півдні можна співставити з точками ударів засобів ураження України, які у 2026 році з'явились на карті Fire спільноти InfromNapalm. Помітно, що густина атак по російських стратегічних цілях особливо висока у Краснодарській області та у найближчих регіонах: тут 10 влучань, серед них — по нафтових терміналах Тамані та Новоросійська, НПЗ "Албашнефть", Краснодарському НПЗ, хімзаводу "Невинномисский Азот", аеропідприємству "Атлант-Аеро" та ін. Зауважмо, що напрямок влучань співпадає з регіонами, які втратили захист ППО після ударів по С-300 та С-400 у березні 2026 року.

Вибухи в Криму — атаки дронів на південь РФ у березні 2026 року Фото: InformNapalm

Водночас, удари по Каспію та по цілях у Волгоградській області — результати попередньої підготовки, оскільки вони відбулась у січні 2026 року.

Зазначимо, Фокус аналізував атаки дронів на стратегічні об'єкти на території РФ, які провели бійці СБУ. З'ясувалось, що про удари повідомляють джерела медіа, а найдальший удар — за 1700 км по Ухтинському НПЗ на північний схід від України.

Нагадуємо, українські безпілотники тричі поспіль дістали до цілей в Усти-Лузі, Приморську та Виборгу: вибивали нафтові термінали та кораблі.