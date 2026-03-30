ВСУ взорвали очередную С-400 в Крыму: зачем системно выбивают ЗРК на полуострове и юге

В ночь на 30 марта дроны Украины атаковали серию целей на временно оккупированных территориях, и, среди прочего, попали по установке противовоздушной обороны С-400, которая прикрывала Крым, говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ. При этом системное выбивание ЗРК на юге РФ продолжается около месяца. Какие последствия "охоты" на С-400 "Триумф" в 2026 году?

Дроны Сил обороны Украины ударили по восьми целям ВС РФ, написало украинское командование в Telegram-канале. В частности, достали Алчевский металлургический комбинат (80-90 км от фронта), который изготавливал снаряды крупного калибра, по военному эшелону в районе Новосветловки на оккупированной Луганщине (140 км). Кроме того, без прикрытия с воздуха оказались точки на линии соприкосновения в Гуляйполе (Запорожская область Украины), Березовом (Днепропетровская), Басовке (Сумская) и даже в Новой Таволжанке в Белгородской области РФ. Фокус собрал информацию украинского командования об атаках украинских беспилотников, которые выбивают мощные дальнобойные ЗРК в оккупированном Крыму и на юге России неподалеку от Новороссийска.

Согласно данным командования, в 2026 году украинские беспилотники трижды поражали установки С-400 (дальность поражения целей 400 км). В момент атаки системы ПВО находились возле Гвардейского (30 марта), Дальнего (15 марта), на военно-морской базе РФ"Новороссийск" (2 марта), в Софиевке (25 февраля, "плюс" поразили ЗРК "Панцирь-С1"), рядом с селом Красное (4 февраля).

В марте 2026 года также методично выбивались установки С-300 (дальность 300 км), которыми россияне прикрывали объекты на ВОТ и в Крыму. Как показал поиск в канале Генштаба, с 1 по 30 марта произошло семь ударов: Красное (Донецкая область, 16 марта), Садовое (та же область, 13 марта), возле Севастополя (12 марта), Спокойное (Крым, 9 марта), Стрелковое (Херсонская область, 6 марта), Титаровка (Луганская область, 3 марта), Мангуш (Донецкая область, 1 марта).

Указанные точки можно обозначить на Google maps: красные стандартные метки — это С-300, метки-вспышки — С-400. Видим, что Силы обороны выбивали средства ПВО ВС РФ на южном направлении от Севастополя до Луганской области. Отдельно заметно скопление попаданий вокруг Гвардейского: здесь трижды охотились на С-400.

Взрывы в Крыму — выбивание С-300 и С-400 в марте 2026 года Фото: Google Maps

Взрывы в Крыму — какие последствия

Выбивание дальнобойных средств ПВО РФ на юге можно сопоставить с точками ударов средств поражения Украины, которые в 2026 году появились на карте Fire сообщества InfromNapalm. Заметно, что плотность атак по российским стратегическим целям особенно высока в Краснодарской области и в ближайших регионах: здесь 10 попаданий, среди них — по нефтяным терминалам Тамани и Новороссийска, НПЗ "Албашнефть", Краснодарскому НПЗ, химзаводу "Невинномысский Азот", аэропредприятию "Атлант-Аэро" и др. Заметим, что направление попаданий совпадает с регионами, которые потеряли защиту ПВО после ударов по С-300 и С-400 в марте 2026 года.

Взрывы в Крыму — атаки дронов на юг РФ в марте 2026 года Фото: InformNapalm

В то же время, удары по Каспию и по целям в Волгоградской области — результаты предыдущей подготовки, поскольку они состоялись в январе 2026 года.

Отметим, Фокус анализировал атаки дронов на стратегические объекты на территории РФ, которые провели бойцы СБУ. Выяснилось, что об ударах сообщают источники медиа, а самый дальний удар — за 1700 км по Ухтинскому НПЗ на северо-восток от Украины.

Напоминаем, украинские беспилотники трижды подряд добрались до целей в Усти-Луге, Приморске и Выборге: выбивали нефтяные терминалы и корабли.