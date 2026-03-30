В Донецьку п'яні російські окупанти врізалися у натовп з людьми: є загиблі

У тимчасово окупованому Донецьку сталася смертельна аварія, де фігурантами виявилися нетверезі російські окупанти.

Військовий автомобіль "Урал", який використовує армія РФ для перевезень, в’їхав на станцію автовокзалу, де в цей час перебували цивільні люди. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

У повідомленні йдеться, що водій вантажівки не впорався з керуванням та влетів у натовп людей, які чекали на свій автобус. Після наїзду кілька осіб від отриманих травм загинули на місці.

ДТП за участю російських військових у Донецьку Фото: Скріншот

Як розповідає журналіст, винуватцями ДТП стали російські окупанти, які, за інформацією очевидців, перебували у стані сп’яніння або під дією невідомих речовин. Окрім того, місцеві Телеграм-канали намагаються приховати подробиці страшної аварії.

"Місцеві канали публікують відео в скороченому вигляді, намагаючись не показувати військовий "Урал" на них. Пишуть, що людей збив якийсь "великовантажний автомобіль", не згадуючи, що це зробили росіяни", — повідомив журналіст Денис Казанський.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Донеччини ситуація з водопостачанням перетворилася на гуманітарну катастрофу розповів керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко.

Ситуація з водою погіршується не лише в Донецьку, Макіївці чи Горлівці, а й у Маріуполі та Бердянську. Останнє місто вже опинилося на межі кризи через обміління водосховища та критичний стан річки Берда, яка мала б його поповнювати. Андрющенко попередив, що в подібній ситуації можуть опинитися й інші окуповані території, зокрема Мелітополь, де водні горизонти впали після підриву Каховського водосховища.

Також Фокус писав, що в Донецьку військові РФ підірвалися під час запуску БПЛА. РосЗМІ пишуть, що двоє військових РФ у тимчасово окупованому Донецьку загинули, намагаючись запустити безпілотний літальний апарат із вибухівкою. За даними російських медіа, інцидент стався в Кіровському районі міста 14 квітня.