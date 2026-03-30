В Донецке пьяные российские оккупанты врезались в толпу с людьми: есть погибшие

Во временно оккупированном Донецке произошла смертельная авария, где фигурантами оказались нетрезвые российские оккупанты.

Военный автомобиль "Урал", который использует армия РФ для перевозок, въехал на станцию автовокзала, где в это время находились гражданские люди. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

В сообщении говорится, что водитель грузовика не справился с управлением и влетел в толпу людей, которые ждали свой автобус. После наезда несколько человек от полученных травм погибли на месте.

ДТП с участием российских военных в Донецке Фото: Скриншот

Как рассказывает журналист, виновниками ДТП стали российские оккупанты, которые, по информации очевидцев, находились в состоянии опьянения или под действием неизвестных веществ. Кроме того, местные Телеграмм-каналы пытаются скрыть подробности страшной аварии.

"Местные каналы публикуют видео в сокращенном виде, стараясь не показывать военный "Урал" на них. Пишут, что людей сбил какой-то "большегрузный автомобиль", не упоминая, что это сделали россияне", — сообщил журналист Денис Казанский.

