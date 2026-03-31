1 квітня о 20:00 Іран може атакувати західні корпорації: хто у списку цілей

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Іран відповість на будь-які замахи, завдаючи ударів по великих компаніях, які пов’язані зі Сполученими Штатами Америки.

Відповідне повідомлення було поширено із закликом для працівників підприємств та цивільного населення, передає Clash Report.

У повідомленні з Тегерану йдеться, що співробітникам рекомендовано залишити робочі місця, а жителям, які перебувають у радіусі одного кілометра від таких об’єктів треба переміститися у безпечні райони.

"Ми рекомендуємо співробітникам цих організацій негайно покинути свої робочі місця для збереження життя. Жителям, які проживають у радіусі одного кілометра від цих терористичних компаній у всіх країнах регіону, також слід покинути свої домівки та вирушити в безпечне місце", — йдеться у заяві Ірану.

У списку компаній, які можуть стати цілями Ірану, названо низку міжнародних корпорацій, серед яких:

Cisco,

HP,

Intel,

Oracle,

Microsoft,

Apple,

Google,

Meta,

IBM,

Dell,

Nvidia,

JPMorgan Chase,

Tesla,

General Electric,

Boeing та інші.

В іранському повідомленні йдеться, що ці заходи нібито можуть розпочатися від 20:00 за тегеранським часом 1 квітня.

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

Нагадаємо, що на фона інформації про сухопутну операцію США Іран нібито мобілізував понад мільйон осіб, готуючись до наземного вторгнення США. Про це 26 березня повідомило агентство Mehr.

Натомість десантники США з елітної дивізії масово прибувають на Близький Схід. Близько 2500 бійців з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США прибули до регіону впродовж останніх вихідних, повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників 31 березня.

Також 31 стало відомо, що Італія відмовила Сполученим Штатам у доступі на базу Сігонелла на Сицилії, де мали приземлитися кілька американських бомбардувальників, перш ніж вирушити на Близький Схід. Рішення ухвалив міністр оборони Гвідо Крозето після дзвінка начальника Генерального штабу італійської оборони Лучано Портолано.