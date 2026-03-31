1 апреля в 20:00 Иран может атаковать западные корпорации: кто в списке целей

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран ответит на любые покушения, нанося удары по крупным компаниям, которые связаны с Соединенными Штатами Америки.

Соответствующее сообщение было распространено с призывом для работников предприятий и гражданского населения, передает Clash Report.

В сообщении из Тегерана говорится, что сотрудникам рекомендовано покинуть рабочие места, а жителям, которые находятся в радиусе одного километра от таких объектов надо переместиться в безопасные районы.

"Мы рекомендуем сотрудникам этих организаций немедленно покинуть свои рабочие места для сохранения жизни. Жителям, проживающим в радиусе одного километра от этих террористических компаний во всех странах региона, также следует покинуть свои дома и отправиться в безопасное место", — говорится в заявлении Ирана.

В списке компаний, которые могут стать целями Ирана, назван ряд международных корпораций, среди которых:

Cisco,

HP,

Intel,

Oracle,

Microsoft,

Apple,

Google,

Meta,

IBM,

Dell,

Nvidia,

JPMorgan Chase,

Tesla,

General Electric,

Boeing и другие.

В иранском сообщении говорится, что эти меры якобы могут начаться с 20:00 по тегеранскому времени 1 апреля.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Напомним, что на фоне информации о сухопутной операции США Иран якобы мобилизовал более миллиона человек, готовясь к наземному вторжению США. Об этом 26 марта сообщило агентство Mehr.

Зато десантники США из элитной дивизии массово прибывают на Ближний Восток. Около 2500 бойцов из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США прибыли в регион в течение последних выходных, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников 31 марта.

Также 31 стало известно, что Италия отказала Соединенным Штатам в доступе на базу Сигонелла на Сицилии, где должны были приземлиться несколько американских бомбардировщиков, прежде чем отправиться на Ближний Восток. Решение принял министр обороны Гвидо Крозето после звонка начальника Генерального штаба итальянской обороны Лучано Портолано.