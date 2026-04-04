Росіяни могли зламати "Оберіг": Федієнко пояснив скандал із військовим обліком жінок

Реєстр обліку військовозобов'язаних громадян України могли зламати росіяни, не виключає нардеп Федієнко. Так пропаганда РФ могла натиснути на "больову точку" соціуму.

Росіяни могли зламати базу даних "Оберіг", аби "тригернути" суспільство. Таку версію озвучив у розмові з Радіо Свобода член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Це співпало, коли росіяни почали писати, що в Україні не вистачає чоловіків на війні", — розповів нардеп.

Водночас він зазначив, що визначив декілька причин, по яким жінки потрапляли до реєстру. У ці "кейси" входить і зловживання службовим становищем, тобто "штучне" наповнення бази даних медиками і фармацевтами для виконання "плану".

Мобілізація жінок: позиція Сухопутних військ ЗСУ

Жінки можуть долучитися до Збройних Сил України виключно за власним бажанням, наголосили у Сухопутних військах. Інформація про начебто підготовку до мобілізації жінок до лав ЗСУ є безпідставною та маніпулятивною. Неправдиві повідомлення використовується Росією для підриву мобілізаційних процесів та дискредитації українських Збройних Сил.

Підкреслюється, що в законодавстві про мобілізаційні процеси не відбулося жодних змін й жінки можуть долучитися до ЗСУ виключно за власним бажанням. І лише громадянки з медичною та фармацевтичною освітою мають ставати на військовий облік.

Після того, як перша громадянка потрапила на облік, не маючи відповідної освіти, командування Сухопутних військ провело службове розслідування, з'ясовуючи причини помилки. Виявилося, що хибна інформація була внесена в систему "Оберіг" ще у 2021 році. Окрім того, в системі було виявлено низку аналогічних випадків.

Водночас, як наголошують у Сухопутних військах, змінити таку інформацію у відповідному ТЦК та СП неможливо, оскільки в єдиному державному електронному реєстрі "Оберіг" відсутня технічна реалізація можливості знищення відомостей про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами через невідповідність нормативно-правових актів.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано десятки випадків, коли жінок без військових чи медичних спеціальностей помилково оголошували в розшук ТЦК та вносили до реєстру "ухилянтів".

Також Фокус писав, що Верховна Рада отримала на розгляд законопроєкт, який передбачає автоматичне виключення жінок з військового обліку у разі помилкового внесення. Документ також пропонує скасування штрафів за такі "помилки" та запровадження відповідальності для посадовців, які допустили незаконне включення.