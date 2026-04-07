Росіяни можуть вдарити по Україні "Орешником": моніторингові канали попередили про загрозу

Моніторингові канали повідомляють, що ворог готує до запуску балістичні ракети комплексу "Орешник". На полігоні "Капустин Яр" споряджені та готові до застосування дві ракети.

"За отриманою інформацією, ворог здійснює підготовку до нанесення удару по території України із застосуванням балістичних ракет середньої дальності комплексу "Орєшнік", — повідомляє зокрема військово-аналітичний канал "єРадар", який проводить моніторинг ситуації у повітряному просторі та попереджає щодо ворожих повітряних ударів.

Аналітики стверджують, що на полігоні "Капустин Яр" в північно-західній частині Астраханської області РФ споряджені та готові до застосування дві ракети даного комплексу.

"Найбільш ймовірно, що застосування відбудеться при наступному масованому ракетному ударі або одразу після нього", - сказано у повідомленні.

Серед ймовірних цілей: Львів, Київ та Старокостянтинів.

"Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", - резюмують аналітики.

В той же час інші моніторингові канали нагадують, що загроза ракетних ударів з боку Росії "нікуди не зникає — вона є постійно". І нині під питанням, чи є загроза застосування ракети "Орешник", або росіяни знов запустять пусту болванку для того, щоб посіяти паніку.

Нагадаємо, у лютому у Республіці Удмуртія було атаковано акціонерне товариство "Воткінський завод", що виготовляє ракетні двигуни для російських ракет типу "Іскандер" та міжконтинентальної балістики (зокрема для ракет "Орешник").

А повідомлення про загрозу "Орешника" періодично з'являються у моніторингових каналах. Так, 3 березня також повідомлялось про активність на полігоні "Капустин Яр".