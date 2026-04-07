Россияне могут ударить по Украине "Орешником": мониторинговые каналы предупредили об угрозе

Мониторинговые каналы сообщают, что враг готовит к запуску баллистические ракеты комплекса "Орешник". На полигоне "Капустин Яр" снаряжены и готовы к применению две ракеты.

"По полученной информации, враг осуществляет подготовку к нанесению удара по территории Украины с применением баллистических ракет средней дальности комплекса "Орешник", — сообщает в частности военно-аналитический канал "еРадар", который проводит мониторинг ситуации в воздушном пространстве и предупреждает о вражеских воздушных ударах.

Мониторинговые каналы сообщают об угрозе применения ракеты "Орешник" Фото: Скриншот

Аналитики утверждают, что на полигоне "Капустин Яр" в северо-западной части Астраханской области РФ снаряжены и готовы к применению две ракеты данного комплекса.

"Наиболее вероятно, что применение произойдет при следующем массированном ракетном ударе или сразу после него", — сказано в сообщении.

Среди вероятных целей: Львов, Киев и Староконстантинов.

"Будьте внимательны, реагируйте на сигналы воздушной тревоги и берегите себя", — резюмируют аналитики.

В то же время другие мониторинговые каналы напоминают, что угроза ракетных ударов со стороны России "никуда не исчезает — она есть постоянно". И сейчас под вопросом, есть ли угроза применения ракеты "Орешник", или россияне вновь запустят пустую болванку для того, чтобы посеять панику.

Напомним, в феврале в Республике Удмуртия было атаковано акционерное общество "Уточкинский завод", производящее ракетные двигатели для российских ракет типа "Искандер" и межконтинентальной баллистики (в частности для ракет "Орешник").

А сообщения об угрозе "Орешника" периодически появляются в мониторинговых каналах. Так, 3 марта также сообщалось об активности на полигоне "Капустин Яр".