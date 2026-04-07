Росія скинула КАБи на Степанівку: пошкоджені будинки, аптека та школа (фото)

Російські війська 7 квітня завдали авіаудару по селу Степанівка Херсонської області, скинувши три керовані авіабомби по центру населеного пункту. Унаслідок атаки поранення отримали п’ятеро людей, серед них 14-річний підліток, також зазнали руйнувань школа, лікарня та житлові будинки.

Зранку 7 квітня російські окупаційні війська атакували Степанівку на Херсонщині, застосувавши авіацію. Близько 10:50 по центру села було скинуто три керовані авіабомби, повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін 7 квітня. Унаслідок прямого влучання російських авіабомб була повністю зруйнована будівля школи.

"Також пошкоджено корпус лікарні та навколишні будинки. Четверо людей дістали поранень: троє чоловіків та 14-річний хлопець. За життя батька хлопця у ці хвилини борються наші медики — він у тяжкому стані. Підліток дістав травми середнього ступеня тяжкості", — зазначив Олександр Прокудін.

Спочатку повідомлялося про одного постраждалого – 52-річного чоловіка, якого у важкому стані госпіталізували. Серед травмованих — 66-річний і 71-річний чоловіки, 57-річний місцевий житель та 14-річний хлопець. У всіх постраждалих зафіксували вибухові травми, контузії та черепно-мозкові ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Під час рятувальної операції обстріли продовжилися. Ворог свідомо вдається до тактики "подвійних ударів", аби задати якомога більшої шкоди мирним людям і працівникам спеціальних служб. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, аптеку, школу, приміщення стоматологічної клініки", — повідомила поліція Херсонщини.

Цього ж дня зранку російські війська також атакували Корабельний район Херсона.Смертельні травми отримали жінки віком 71 та 77 років, а також двоє чоловіків – 60-річний херсонець та наразі невідомий громадянин. Четверо жінок і двоє чоловіків віком від 81 до 60 років зазнали вибухових та черепно-мозкових травм, осколкових поранень, акубаротравм. У 60-річного чоловіка також ампутовано палець на нозі.

"Росіяни перетворили звичайний день у Корабельному районі Херсона на пекло для людей. Близько пів години окупанти безперервно били по житловій забудові. Через численні "прильоти" пошкоджено крамницю, аптеку та квартири у багатоповерхівках", — повідомив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що у Херсоні російські військові 11 березня атакували маршрутне таксі FPV-дроном, унаслідок чого постраждали 20 людей — 13 жінок і 7 чоловіків. Частина з них перебувала у важкому стані, а сам транспорт був повністю знищений. Влада заявляла, що удар був цілеспрямованим по цивільних.

Раніше ми також інформували, що російські війська неодноразово обстрілювали Херсон, зокрема били по цивільному транспорту. В одному з таких випадків 7 лютого унаслідок атаки по маршрутці загинули люди, ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості. Такі удари кваліфікують як воєнні злочини проти цивільного населення.