Россия сбросила КАБы на Степановку: повреждены дома, аптека и школа (фото)

Российские войска 7 апреля нанесли авиаудар по селу Степановка Херсонской области, сбросив три управляемые авиабомбы по центру населенного пункта. В результате атаки ранения получили пять человек, среди них 14-летний подросток, также подверглись разрушениям школа, больница и жилые дома.

Утром 7 апреля российские оккупационные войска атаковали Степановку на Херсонщине, применив авиацию. Около 10:50 по центру села было сброшено три управляемые авиабомбы, сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин 7 апреля. В результате прямого попадания российских авиабомб было полностью разрушено здание школы.

"Также поврежден корпус больницы и окружающие дома. Четыре человека получили ранения: трое мужчин и 14-летний парень. За жизнь отца парня в эти минуты борются наши медики — он в тяжелом состоянии. Подросток получил травмы средней степени тяжести", — отметил Александр Прокудин.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем — 52-летнем мужчине, которого в тяжелом состоянии госпитализировали. Среди травмированных — 66-летний и 71-летний мужчины, 57-летний местный житель и 14-летний парень. У всех пострадавших зафиксировали взрывные травмы, контузии и черепно-мозговые повреждения различной степени тяжести.

"Во время спасательной операции обстрелы продолжились. Враг сознательно прибегает к тактике "двойных ударов", чтобы нанести как можно больший вред мирным людям и работникам специальных служб. Повреждены многоквартирные и частные дома, аптека, школа, помещение стоматологической клиники", - сообщила полиция Херсонщины.

В этот же день утром российские войска также атаковали Корабельный район Херсона. смертельные травмы получили женщины в возрасте 71 и 77 лет, а также двое мужчин — 60-летний херсонец и пока неизвестный гражданин. Четверо женщин и двое мужчин в возрасте от 81 до 60 лет получили взрывные и черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы. У 60-летнего мужчины также ампутирован палец на ноге.

"Россияне превратили обычный день в Корабельном районе Херсона в ад для людей. Около получаса оккупанты непрерывно били по жилой застройке. Из-за многочисленных "прилетов" повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках", - сообщил Александр Прокудин.

Напомним, что в Херсоне российские военные 11 марта атаковали маршрутное такси FPV-дроном, в результате чего пострадали 20 человек — 13 женщин и 7 мужчин. Часть из них находилась в тяжелом состоянии, а сам транспорт был полностью уничтожен. Власти заявляли, что удар был целенаправленным по гражданским.

Ранее мы также информировали, что российские войска неоднократно обстреливали Херсон, в частности били по гражданскому транспорту. В одном из таких случаев 7 февраля в результате атаки по маршрутке погибли люди, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Такие удары квалифицируют как военные преступления против гражданского населения.