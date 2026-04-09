Нардеп Гончаренко показав умови в Прилуцькому ТЦК: військкоми назвали відео фейком

Народний депутат Олексій Гончаренко, який очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування порушень у сфері оборони та прав людини під час воєнного стану, показав умови в Прилуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. В обласному ТЦК Чернігівщини вже відреагували на відео.

На опублікованому в Telegram-каналі народного депутата відео — будівля з оббитими стінами, порваними шпалерами, цегляною кладкою без штукатурки і листами ОСБ і на одній зі стін.

"Це умови, в яких перебувають люди в ТЦК у Прилуках. Учора на ТСК розбирали кейс з умовами в Білоцерківському РТЦК. Нам сказали, що це там ремонт такий. У Прилуках теж ремонт? Ну, як це можливо? Обов'язково і з цим будемо розбиратися", — підписав він.

Буквально напередодні у Верховній Раді відбулося засідання ТСК, на якому розбиралися порушення прав військовозобов'язаних і факти корупції в Бучанському, Білоцерківському та інших ТЦК. Гончаренко нагадав про факти, озвучені ще в лютому омбудсменом Дмитром Лубінцем, про умови в Білоцерківському ТЦК.

Там виявили антисанітарію та відсутність умов для перебування людей. Однак військкомат не вжив жодних заходів для усунення проблеми після моніторингу та отримання рекомендацій від Офісу омбудсмена.

Зокрема, заступник начальника ТЦК у Бучі Андрій Євтушенко заявив, що після виявлення фактів корупції в серпні 2024 року весь керівний склад терцентру і всіх військовослужбовців було відправлено в бойові підрозділи.

Також під час засідання військовослужбовець цього ж ТЦК Олег Коломієць пояснив, звідки в нього взялося 1120 грамів золота.

Реакція Чернігівського обласного ТЦК і СП

У Чернігівському обласному ТЦК і СП відреагували на інформацію, оприлюднену нардепом і підхоплену ЗМІ. Керівництво заявило, що Telegram-канали, які "спеціалізуються на хайпових новинах про так званий "спротив мобілізації", вкотре поширюють цинічну брехню та маніпулятивний контент, спрямований на дискредитацію Збройних Сил України та підрив довіри до заходів мобілізації.

"Зокрема, в інтернеті поширюється відео з недостовірною інформацією про нібито "неналежні умови" в приміщенні Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Офіційно повідомляємо: зазначене у відео приміщення не має жодного відношення до Прилуцького РТЦК та СП, а сам матеріал є фейковим і має ознаки цілеспрямованої інформаційно-психологічної операції, спрямованої на дискредитацію Збройних Сил України та зрив мобілізаційних заходів", — ідеться в заяві.

У ТЦК попросили громадян "користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та не сприяти поширенню дезінформації".

