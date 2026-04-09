Нардеп Гончаренко показал условия в Прилуцком ТЦК: военкомы назвали видео фейком

Народный депутат Алексей Гончаренко, который возглавляет временну следственную комиссию Верховной Рады по расследованию нарушений в сфере обороны и прав человека во время военного положения, показал условия в Прилуцком районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. В областном ТЦК Черниговщины уже отреагировали на видео.

На опубликованном в Telegram-канале народного депутата видео — здание с оббитыми стенами, порванными обоями, кирпичной кладкой без штукатурки и листами ОСБ и на одной из стен.

"Это условия, в которых находятся люди в ТЦК в Прилуках. Вчера на ВСК разбирали кейс с условиями в Белоцерковском РТЦК. Нам сказали, что это там ремонт такой. В Прилуках тоже ремонт? Ну, как это возможно? Обязательно и с этим будем разбираться", — подписал он.

Буквально накануне в Верховной Раде состоялось заседание ТСК, на котором разбирались нарушение прав военнообязанных и факты коррупции в Бучанском, Белоцерковском и других ТЦК. Гончаренко напомнил о фактах, озвученных еще в феврале омбудсменом Дмитрием Лубинцем, об условиях в Белоцерковском ТЦК.

Відео дня

Там обнаружили антисанитарию и отсутствие условий для пребывания людей. Однако военкомат не принял никаких мер для устранения проблемы после мониторинга и получения рекомендаций от Офиса омбудсмена.

В частности, замначальника ТЦК в Буче Андрей Евтушенко заявил, что после выявления фактов коррупции в августе 2024 года весь руководящий состав террцентра и все военнослужащие были отправлены в боевые подразделения.

Также в ходе заседания военнослужащий этого же ТЦК Олег Коломиец объяснил, откуда у него взялось 1120 граммов золота.

Реакция Черниговского областного ТЦК и СП

В Черниговском областном ТЦК и СП отреагировали на информацию, обнародованную нардепом и подхваченную СМИ. Руководство заявило, что Telegram-каналы, "специализирующиеся на хайповых новостях о так называемом "сопротивлении мобилизации", в который раз распространяют циничную ложь и манипулятивный контент, направленный на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и подрыв доверия к мерам мобилизации.

"В частности, в интернете распространяется видео с недостоверной информацией о якобы "ненадлежащих условиях" в помещении Прилуцкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Официально сообщаем: указанное в видео помещение не имеет никакого отношения к Прилуцкому РТЦК и СП, а сам материал фейковый и имеет признаки целенаправленной информационно-психологической операции, направленной на дискредитацию Вооруженных Сил Украины и срыв мобилизационных мероприятий", – говорится в заявлении.

В ТЦК попросили граждан "пользоваться исключительно проверенными источниками информации и не способствовать распространению дезинформации".

