"Революція в тактичних ракетах": компанія зі США інтегрує Zeus в українські дрони, — ЗМІ

Американська оборонна компанія Aeon розпочала інтеграцію своїх керованих ракет Zeus на українські квадрокоптери, аби суттєво посилити ударні можливості безпілотників. Загалом, цей проєкт реалізується у співпраці з одним із провідних українських виробників дронів і передбачає масштабування нових рішень для сучасного поля бою.

Про це повідомив генеральний директор і засновник компанії Навід Тахмас в інтерв’ю виданню Defence Blog. За його словами, Aeon уже працює з великим українським виробником безпілотників над адаптацією ракетної системи Zeus для запуску з квадрокоптерів. Назву партнера не розголошують, однак саме цей напрямок є ключовим у співпраці з Україною, оскільки дозволяє суттєво розширити можливості дронів уражати бронетехніку та укріплені цілі з високою точністю.

Загалом, ракета Zeus має модульну архітектуру, що дає змогу швидко інтегрувати її на різні платформи без суттєвих змін конструкції. Це особливо важливо для українських безпілотних систем, які активно еволюціонують у ході війни. Вартість однієї ракети становить близько 50 тисяч доларів, і, в цілому, це значно дешевше за традиційні протитанкові комплекси, зокрема FGM-148 Javelin, які не створювалися для використання на дронах.

Ключовим елементом системи є програмно-визначена система наведення ODIN, яка забезпечує високу точність ураження та дозволяє працювати по цілях поза прямою видимістю. За словами Тахмаса, ця технологія дає змогу швидко оновлювати програмне забезпечення та адаптувати ракету до нових типів загроз без потреби створення нових зразків озброєння.

Окрім інтеграції на повітряні платформи, Aeon також співпрацює з іншою українською компанією над впровадженням Zeus на наземні безпілотні комплекси та морські дрони. Зокрема, такий підхід має розширити сферу застосування системи та створити універсальне рішення для різних типів бойових операцій.

Ба більше, власник американської компанії додав, що досвід війни в Україні став визначальним для створення Zeus.

"Я розпочав Aeon, виходячи з того, що я бачив в Україні — важливість вартості, масштабу та адаптивності…Загрози та тактики швидко змінюються, і системи повинні йти в ногу з часом і залишатися на крок попереду", — сказав він.

За його словами, сучасні бойові дії продемонстрували критичну важливість дешевих, масових і водночас високоточних рішень. Саме тому Aeon зробила ставку на масштабованість виробництва — компанія планує випускати понад 10 тисяч ракет щороку, щоб забезпечити стабільність постачання та зниження залежності від складних ланцюгів виробництва.

Він також наголосив, що традиційні підходи до озброєння, які домінували останні десятиліття, більше не відповідають темпам змін на полі бою. У цьому контексті інтеграція високоточної зброї на квадрокоптери, яку вже активно відпрацьовують в Україні, може стати новим стандартом ведення війни.

