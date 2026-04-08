Попри сумніви щодо точності: ЗСУ почали нищити цілі у тилу РФ "німецькими Ланцетами" HX-2 (відео)

Українські військові почали застосовувати нові ударні безпілотники HX-2 німецького виробництва, попри попередню критику їхньої ефективності.

Як йдеться в матеріалі Defense Express, батальйон "Інквізиція" 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем ЗСУ залучає у роботі не лише вже відомі HF-1, а й нові HX-2, які отримали неофіційну назву "німецькі ланцети".

Зокрема, на відео, яке оприлюдниа батальйон на YouTube, показано повний цикл застосування дрона — від запуску з катапульти до ураження цілей. Так, у полі зору операторів опинилися танки, самохідні артилерійські установки та вантажівки російських військ. Як пишуть аналітики, характер цілей вказує на роботу по техніці у ближньому тилу та на логістичних маршрутах противника.

Відео батальйону "Інквізиція" 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем ЗСУ на YouTube

У описі до відео зазначають, українські військові завдають ударів по техніці та цілях противника в тилу. Для цього вони використовують ударні безпілотники HF-1 та HX-2 німецького виробництва.

"Екіпажі ударних БпАК "Alpharius" та "Omegon" в парі з екіпажами аеророзвідки "Astartes" та "Sigmar" батальйону Інквізиція нищать засоби противника ударними крилами HF-1 та HX-2 від Helsing не залишаючи ворогу шанс. Побажаємо цим хлопцям і надалі гарного полювання. Хай ворог знає, що бути в тиловій зоні — не означає що вони в безпеці", — написали під відео.

Крім того, у Defense Express пояснили, що можливості HX-2 дозволяють завдавати ударів на відстані до 100 кілометрів, що значно розширює зону ураження. Фактично йдеться про інструмент, який здатен діставати цілі поза лінією бойового зіткнення та створювати додатковий тиск на тилове забезпечення ворога.

На думку фаівців, поява результативних ударів є досить показовою, з огляду на попередні зауваження до цього озбороєння. Варто зазначити, що раніше обговорювали їхню можливу вразливість до російських засобів радіоелектронної боротьби, а також невисоку точність.

Оприлюднені кадри дають підстави припускати, що конструкцію дрона могли доопрацювати. Зокрема, помітні більші камери та антена у верхній частині корпусу — такі зміни можуть свідчити про спробу підвищити ефективність наведення і стійкість до РЕБ. Водночас публічні матеріали демонструють лише успішні ураження.

"З іншого боку ми на відео бачимо лише успішні ураження, без невдалих, а співвідношення між ними невідоме, щоб точно спростувати заяву про точність у 35%. Одначе навіть з того що є виходить, що дрони HX-2 все-таки здатні виконувати принаймні частину завдань на полі бою", — йдеться в матеріалі.

Наразі відомо, що для України замовлено до 4 тисяч безпілотників HF-1 і ще 4 тисяч HX-2 у межах військової допомоги Німеччини. Подальші плани щодо постачання цих систем залишаються нерозголошеними.

"Проте невідомо, чи наразі плануються додаткові закупівлі, зважаючи, що цю інформацію німці тримають у таємниці зараз", — пишуть у Defense Express.

