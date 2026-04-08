Несмотря на сомнения относительно точности: ВСУ уничтожают цели "немецкими Ланцетами" HX-2 (видео)

Украинские военные начали применять новые ударные беспилотники HX-2 немецкого производства, несмотря на предыдущую критику их эффективности.

Как говорится в материале Defense Express, батальон "Инквизиция" 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем ВСУ привлекает в работе не только уже известные HF-1, но и новые HX-2, которые получили неофициальное название "немецкие ланцеты".

В частности, на видео, которое обнародовал батальон на YouTube, показан полный цикл применения дрона — от запуска из катапульты до поражения целей. Так, в поле зрения операторов оказались танки, самоходные артиллерийские установки и грузовики российских войск. Как пишут аналитики, характер целей указывает на работу по технике в ближнем тылу и на логистических маршрутах противника.

Видео батальона "Инквизиция" 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем ВСУ на YouTube

В описании к видео отмечают, украинские военные наносят удары по технике и целям противника в тылу. Для этого они используют ударные беспилотники HF-1 и HX-2 немецкого производства.

"Экипажи ударных БпАК "Alpharius" и "Omegon" в паре с экипажами аэроразведки "Astartes" и "Sigmar" батальона Инквизиция уничтожают средства противника ударными крыльями HF-1 и HX-2 от Helsing не оставляя врагу шанс. Пожелаем этим ребятам и в дальнейшем хорошей охоты. Пусть враг знает, что быть в тыловой зоне — не значит, что они в безопасности", — написали под видео.

Кроме того, в Defense Express объяснили, что возможности HX-2 позволяют наносить удары на расстоянии до 100 километров, что значительно расширяет зону поражения. Фактически речь идет об инструменте, который способен доставать цели вне линии боевого соприкосновения и создавать дополнительное давление на тыловое обеспечение врага.

По мнению фаивцев, появление результативных ударов является достаточно показательным, учитывая предыдущие замечания к этому вооружению. Стоит отметить, что ранее обсуждали их возможную уязвимость к российским средствам радиоэлектронной борьбы, а также невысокую точность.

Обнародованные кадры дают основания предполагать, что конструкцию дрона могли доработать. В частности, заметны более крупные камеры и антенна в верхней части корпуса — такие изменения могут свидетельствовать о попытке повысить эффективность наведения и устойчивость к РЭБ. В то же время публичные материалы демонстрируют только успешные поражения.

"С другой стороны мы на видео видим только успешные поражения, без неудачных, а соотношение между ними неизвестно, чтобы точно опровергнуть заявление о точности в 35%. Однако даже из того что есть получается, что дроны HX-2 все-таки способны выполнять по крайней мере часть задач на поле боя", — говорится в материале.

Известно, что для Украины заказано до 4 тысяч беспилотников HF-1 и еще 4 тысяч HX-2 в рамках военной помощи Германии. Дальнейшие планы по поставкам этих систем остаются неразглашенными.

"Однако неизвестно, планируются ли сейчас дополнительные закупки, учитывая, что эту информацию немцы держат в тайне сейчас", — пишут в Defense Express.

В марте Фокус писал, что Германия профинансирует 15 тысяч дронов-перехватчиков STRILA украинского производства и передаст подразделениям Национальной гвардии Украины. В частности, это оружие будут производить в Украине, чтобы оперативно удовлетворять насущные потребности ВСУ, а также сил безопасности и обороны.

Кроме того, Defense Express писали, что 16 марта ВС РФ ударили по Киеву дроном "Ланцет" с "искусственным интеллектом". Кроме того, вероятно, они использовали mesh-модемы для радиосвязи.