"Революция в тактических ракетах": компания из США интегрирует Zeus в украинские дроны, — СМИ

Американская оборонная компания Aeon начала интеграцию своих управляемых ракет Zeus на украинские квадрокоптеры, чтобы существенно усилить ударные возможности беспилотников. В общем, этот проект реализуется в сотрудничестве с одним из ведущих украинских производителей дронов и предусматривает масштабирование новых решений для современного поля боя.

Об этом сообщил генеральный директор и основатель компании Навид Тахмас в интервью изданию Defence Blog. По его словам, Aeon уже работает с крупным украинским производителем беспилотников над адаптацией ракетной системы Zeus для запуска с квадрокоптеров. Название партнера не разглашается, однако именно это направление является ключевым в сотрудничестве с Украиной, поскольку позволяет существенно расширить возможности дронов поражать бронетехнику и укрепленные цели с высокой точностью.

В целом, ракета Zeus имеет модульную архитектуру, что позволяет быстро интегрировать ее на различные платформы без существенных изменений конструкции. Это особенно важно для украинских беспилотных систем, которые активно эволюционируют в ходе войны. Стоимость одной ракеты составляет около 50 тысяч долларов, и, в целом, это значительно дешевле традиционных противотанковых комплексов, в частности FGM-148 Javelin, которые не создавались для использования на дронах.

Ключевым элементом системы является программно-определяемая система наведения ODIN, которая обеспечивает высокую точность поражения и позволяет работать по целям вне прямой видимости. По словам Тахмаса, эта технология позволяет быстро обновлять программное обеспечение и адаптировать ракету к новым типам угроз без необходимости создания новых образцов вооружения.

Кроме интеграции на воздушные платформы, Aeon также сотрудничает с другой украинской компанией над внедрением Zeus на наземные беспилотные комплексы и морские дроны. В частности, такой подход должен расширить сферу применения системы и создать универсальное решение для различных типов боевых операций.

Более того, владелец американской компании добавил, что опыт войны в Украине стал определяющим для создания Zeus.

"Я начал Aeon, исходя из того, что я видел в Украине — важность стоимости, масштаба и адаптивности...Угрозы и тактики быстро меняются, и системы должны идти в ногу со временем и оставаться на шаг впереди", — сказал он.

По его словам, современные боевые действия продемонстрировали критическую важность дешевых, массовых и одновременно высокоточных решений. Именно поэтому Aeon сделала ставку на масштабируемость производства — компания планирует выпускать более 10 тысяч ракет ежегодно, чтобы обеспечить стабильность поставок и снижение зависимости от сложных цепей производства.

Он также отметил, что традиционные подходы к вооружению, которые доминировали последние десятилетия, больше не соответствуют темпам изменений на поле боя. В этом контексте интеграция высокоточного оружия на квадрокоптеры, которую уже активно отрабатывают в Украине, может стать новым стандартом ведения войны.

