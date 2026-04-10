"Дозволить Путіну підготувати атаку": як в Україні відреагували на великоднє перемир'я

Кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив про запровадження перемир'я на лінії фронту з 16:00 11 квітня до завершення доби 12 квітня. Раніше з такою ініціативою виступив український президент Володимир Зеленський.

Після заяви Путіна Зеленський відзначив, що у РФ є шанс не повертатися до ударів і після Великодня. Фокус зібрав реакцію української сторони на оголошене перемир'я.

Так, голова МЗС України Андрій Сибіга у своєму X наголосив, що українці заслуговують день, вільний від терору. Водночас Сили оборони готові також не атакувати зі свого боку.

"Наша позиція в тому, що не потрібно продовжувати удари взагалі. Тривале перемир'я може прокласти шлях для справжньої дипломатії, аби завершити війну, яку Росія ніколи не виграє. Ми віримо, що перемир'я — це правильна стратегія для просування дипломатичних зусиль, незалежно від того, говоримо ми про Близький Схід чи російську агресію проти України", — відзначив Сибіга.

Минулого року ЗС РФ використали перемир'я на свою користь

Натомість старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс", який пише в Telegram-каналі "Офіцер" згадав, що в 2025 році росіяни теж оголошували перемир'я в односторонньому порядку. Тоді воно було використане для перегрупування підрозділів РФ, здійснення ротацій та посилення інфільтрації на передньому краї.

Він відзначив, що не вірить в щирість намірів росіян дотримуватися перемир'я.

"Дивлячись на те, наскільки багато тут всього літаючого, що намагається постійно когось вбити, то дуже важко повірити в те, що в моменті може настати тиша…" — написав військовий.

Пост "Офіцера" Фото: Скриншот

Путін прагне накопичити дрони

Політолог-міжнародник Іван Лозовий в етері "Київ 24" наголосив, що Росія може спробувати використати це перемир'я задля накопичення зброї та підготовки до майбутніх атак.

"Оголошуючи це перемир'я, Путін виглядає хорошим перед адміністрацією Трампа. Це великий плюс для нього. Бо він начебто оголосив, це начебто його ініціатива, він каже: українці — приєднуйтесь. Друга причина — це накопичення далекобійної зброї. Тому що бити кожного дня по 300 "Шахедів" і вдарити один раз 700-ма "Шахедами" — це велика різниця, адже можна перевантажити нашу ППО", — заявив він.

Заява для внутрішньої аудиторії

А от колишній командир підрозділу НГУ "Дніпро-1" Юрій Береза в етері "Київ24" зазначив, що оголошення про перемир'я не означає, що воно дійсно відбудеться. Натомість він переконаний, що це — частина російської ІПСО.

За словами Берези, цю заяву у Кремлі зробили для внутрішньої аудиторії. Водночас військовий погоджується, що ця заява Путіна може посилити його бажання завершити війну в очах Трампа.

Увечері 9 квітня Володимир Путін оголосив перемир'я у зв'язку з великодніми святами. Російські ЗМІ повідомляли, що великоднє перемир'я з російського боку діятиме з 16:00 11 квітня до кінця дня 12 квітня 2026 року.

У відповідь Володимир Зеленський відреагував на перемир'я до Великодня, про яке увечері 9 квітня оголосив глава Кремля Володимир Путін. Зеленський сказав, що Україна "буде діяти відповідно". Він зазначив, що люди потребують великодніх свят без загроз, а також хочуть "реального руху до миру". Росіяни мають шанс не повертатися до ударів по Україні і після завершення свят, наголосив український президент.

У відповідь на слова Зеленського речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначив, що Росії нібито "не потрібне перемир'я, а потрібен міцний, стійкий мир".