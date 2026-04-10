"Позволит Путину подготовить атаку": как в Украине отреагировали на пасхальное перемирие

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о введении перемирия на линии фронта с 16:00 11 апреля до завершения суток 12 апреля. Ранее с такой инициативой выступил украинский президент Владимир Зеленский.

После заявления Путина Зеленский отметил, что у РФ есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи. Фокус собрал реакцию украинской стороны на объявленное перемирие.

Так, глава МИД Украины Андрей Сибига в своем X подчеркнул, что украинцы заслуживают день, свободный от террора. В то же время Силы обороны готовы также не атаковать со своей стороны.

"Наша позиция в том, что не нужно продолжать удары вообще. Длительное перемирие может проложить путь для настоящей дипломатии, чтобы завершить войну, которую Россия никогда не выиграет. Мы верим, что перемирие — это правильная стратегия для продвижения дипломатических усилий, независимо от того, говорим мы о Ближнем Востоке или российской агрессии против Украины", — отметил Сибига.

В прошлом году ВС РФ использовали перемирие в свою пользу

Зато старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который пишет в Telegram-канале "Офицер" вспомнил, что в 2025 году россияне тоже объявляли перемирие в одностороннем порядке. Тогда оно было использовано для перегруппировки подразделений РФ, осуществления ротаций и усиления инфильтрации на переднем крае.

Он отметил, что не верит в искренность намерений россиян соблюдать перемирие.

"Глядя на то, насколько много здесь всего летающего, пытающегося постоянно кого-то убить, то очень трудно поверить в то, что в моменте может наступить тишина..." — написал военный.

Пост "Офицера" Фото: Скриншот

Путин стремится накопить дроны

Политолог-международник Иван Лозовой в эфире "Киев 24" отметил, что Россия может попытаться использовать это перемирие для накопления оружия и подготовки к будущим атакам.

"Объявляя это перемирие, Путин выглядит хорошим перед администрацией Трампа. Это большой плюс для него. Потому что он вроде бы объявил, это вроде бы его инициатива, он говорит: украинцы — присоединяйтесь. Вторая причина — это накопление дальнобойного оружия. Потому что бить каждый день по 300 "Шахедов" и ударить один раз 700-ю "Шахедами" — это большая разница, ведь можно перегрузить нашу ПВО", — заявил он.

Заявление для внутренней аудитории

А вот бывший командир подразделения НГУ "Днепр-1" Юрий Береза в эфире "Киев24" отметил, что объявление о перемирии не означает, что оно действительно состоится. Зато он убежден, что это — часть российской ИПСО.

По словам Березы, это заявление в Кремле сделали для внутренней аудитории. В то же время военный соглашается, что это заявление Путина может усилить его желание завершить войну в глазах Трампа.

Вечером 9 апреля Владимир Путин объявил перемирие в связи с пасхальными праздниками. Российские СМИ сообщали, что пасхальное перемирие с российской стороны будет действовать с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

В ответ Владимир Зеленский отреагировал на перемирие до Пасхи, о котором вечером 9 апреля объявил глава Кремля Владимир Путин. Зеленский сказал, что Украина "будет действовать соответственно". Он отметил, что люди нуждаются в пасхальных праздниках без угроз, а также хотят "реального движения к миру". Россияне имеют шанс не возвращаться к ударам по Украине и после завершения праздников, подчеркнул украинский президент.

В ответ на слова Зеленского спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что России якобы "не нужно перемирие, а нужен крепкий, устойчивый мир".