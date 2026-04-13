Річниця знищення крейсера "Москва": командувач ВМС ЗСУ опублікував ефектне відео

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа нагадав, що Україна – єдина країна у світі, яка потопила ворожий ракетний крейсер під час війни.

"Знищення флагманського крейсера ЧФ РФ "Москва" українським флотом, якого "не існувало". Україна – єдина країна у світі, яка потопила ворожий ракетний крейсер під час війни. Пишаюсь нашими воїнами", — заявив командувач в пості на Facebook.

13 квітня 2022 року Збройні Сили України двома ракетами вітчизняного комплексу РК-360МЦ "Нептун" уразили флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва". Корабель зазнав серйозних пошкоджень, загорівся, а після спроб буксирування затонув 14 квітня, ставши найдорожчою військовою втратою Росії у війні та найбільшим затонулим військовим кораблем з часів Другої світової війни.

Затоплення крейсера "Москва" – що відомо

Удар було завдано ввечері 13 квітня 2022 року поблизу острова Зміїний, коли крейсер перебував за 90 км від українського узбережжя.

Для атаки на крейсер було використано українські крилаті ракети "Нептун", які влучили у корабель, спричинивши детонацію боєкомплекту. Цікаво, що Росія намагалась приховати атаку на корабель.

Спочатку в Росії говорили, що на кораблі сталася пожежа через "детонацію боєзапасу", а згодом — що він затонув під час шторму при буксируванні. Проте згодом російський суд офіційно визнав ураження ракетами.

Російська сторона визнала загибель лише 20 членів екіпажу та зникнення 8 осіб, хоча, за деякими даними, реальні втрати були значно вищими.

Крейсер "Москва" брав участь у захопленні острова Зміїний, саме тоді з'явилась крилата фраза про "русский военный корабль", забезпечував ППО для російського флоту, завдавав ракетних ударів та блокував українські порти. Його знищення підірвало самовпевненість РФ на морі та змусило ворожі кораблі відійти далі від берегів України.

Знищення "Москви" стало потужним символічним і стратегічним успіхом, продемонструвавши ефективність української зброї та обмеженість російського флоту.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в анексованому Севастополі відкрили меморіал на честь загиблих на війні в Україні моряків 30-ї дивізії надводних кораблів, у складі якої перебував крейсер "Москва". На ньому були написані імена 19 моряків, загиблих у день затоплення судна. Цікаво, що відкриття меморіалу відбулося майже таємно. На церемонію не покликали капітана, членів екіпажу і частину родичів загиблих.

А згодом у Військово-морських силах ЗСУ розкрили нові подробиці про затоплення крейсера "Москва". За словами спікера, члени екіпажу були впевнені у своїй недоторканності й недооцінили українську армію.